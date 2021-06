Bukayo Saka évalue Arsenal cible les performances de Ben White à l’entraînement en Angleterre

Ben White a impressionné ses coéquipiers à l’entraînement en Angleterre (Photo: .)

Bukayo Saka a pleinement profité des performances de Ben White à l’entraînement en Angleterre cet été, choisissant la cible d’Arsenal comme le coéquipier qui l’a le plus impressionné avec les Three Lions.

White était une sorte d’inclusion surprise dans l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro 2020 et a fait la coupe finale après que Trent Alexander-Arnold se soit blessé lors d’un match amical avant le tournoi.

Le défenseur de Brighton n’est pas encore arrivé sur le terrain à l’Euro, mais il a clairement attiré l’attention à l’entraînement, d’autant plus que ses coéquipiers ne le connaissaient pas il y a quelques semaines à peine.

Interrogé par ITV qui l’a le plus impressionné avec l’Angleterre, Saka a déclaré: “J’ai été le plus impressionné par Ben White parce que je ne l’ai évidemment pas beaucoup vu cette saison.

“En venant ici et en jouant avec lui, j’ai été impressionné par lui.”

Phil Foden de Manchester City s’est vu poser la même question et a donné la même réponse, ajoutant: “Je n’ai pas vraiment vu beaucoup de Ben et il est entré et je pensais qu’il était brillant à l’entraînement, donc je dirais probablement Ben White.”



Bukayo Saka et Ben White ensemble en Angleterre s’entraînant à Middlesbrough (Photo: .)

L’examen de Saka sur White sera une bonne nouvelle pour la hiérarchie d’Arsenal alors qu’ils poursuivent leur poursuite du défenseur des Seagulls cet été.

Les Gunners ont déjà fait deux offres pour White, qui ont toutes deux été rejetées, mais ils devraient revenir avec une autre qui sera plus proche de la valorisation de 50 millions de livres sterling de Brighton pour le joueur de 23 ans.

Interrogé sur les spéculations en cours, White a déclaré à talkSPORT: ” C’est bien, cela s’est produit beaucoup au cours des deux dernières années, il y a eu beaucoup de bruit.

Plus : Arsenal FC



Quant à savoir s’il en parle à ses coéquipiers, il a ajouté: “Pas vraiment. Vous ne savez pas ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Donc ça ne sert à rien d’en parler.

Seul joueur de Brighton dans l’équipe d’Angleterre, il se peut que White et Saka deviennent coéquipiers pour le club et le pays dans les semaines à venir.

Les blancs resteront sur le banc mardi lorsque l’Angleterre affrontera l’Allemagne, tandis que Saka espère conserver sa place dans le onze de départ après avoir joué de manière si impressionnante lors de la victoire 1-0 contre la République tchèque lors du dernier match de la phase de groupes.

PLUS : Ben White répond aux spéculations selon lesquelles il s’apprête à conclure un transfert de 50 millions de livres sterling à Arsenal

PLUS : L’Inter Milan fait une première offre pour Hector Bellerin alors qu’Arsenal fixe le prix demandé

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();