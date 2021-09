Bukayo Saka fait la déclaration du trophée après cinq séquences consécutives uniques à Arsenal

Le talisman d’Arsenal Bukayo Saka a fait une déclaration de trophée audacieuse sous l’impulsion de son côté prolongeant une séquence unique pour commencer la saison.

Les canonniers a démantelé ses rivaux amers Tottenham aux Emirats dimanche. Arsenal était l’équipe de forme avant l’affrontement et l’a fait compter lors du blitz des Spurs avec un affichage tout en action en première mi-temps.

Saka et son collègue diplômé de l’académie Emile Smith Rowe étaient les stars du spectacle. En effet, Saka a obtenu notre meilleur score commun avec une performance d’homme du match dans nos notes de joueurs.

Et ce qui a rendu la victoire d’autant plus impressionnante, c’est l’âge moyen des onze de Mikel Arteta.

Selon Transfermarkt, les partants d’Arsenal avaient en moyenne 24,7 ans. Cela en a fait le quatrième plus jeune onze de départ aligné par une équipe de Premier League cette année.

Les numéros un, deux, trois et cinq de cette liste sont également détenus par Arsenal, indiquant la confiance qu’Edu et Arteta ont placée dans les jeunes après avoir recruté six joueurs tous âgés de moins de 24 ans cet été.

Dans les retombées d’après-match, Saka pouvait à peine contenir sa joie de la victoire. Et dans des citations portées par l’Evening Standard, Saka a souligné que gagner des trophées est un objectif réaliste pour cette récolte de jeunes stars.

« On peut tout accomplir, quel que soit l’âge. Avec l’âge vient l’expérience, mais nous avons quand même beaucoup d’expérience dans cette équipe, ce qui nous aide.

« Nous avons beaucoup de qualité et suffisamment d’expérience pour accomplir beaucoup de choses. Nous allons jouer match par match, mais si nous jouons comme ça, nous avons suffisamment de qualité pour gagner des trophées.

«Je ne peux pas vraiment décrire à quel point c’est bon. A commencer par l’ambiance dans le stade, c’était dingue ! Les supporters nous ont donné tellement d’énergie et, pour nous, les récompenser et gagner comme ça au stade, cela signifie tout pour nous.

« Cela fait presque deux ans que nous n’avons pas joué un derby dans le nord de Londres avec les fans. Et vous pouvez dire que cela fait près de deux ans à la façon dont ils nous ont reçus et encouragés. C’était un match spécial.

« Nous le voulions tous. Nous savions à quel point le jeu comptait pour les fans, nous savions combien le jeu comptait pour nous. Et bien sûr, créer une dynamique de victoire – nous avons remporté trois matchs d’affilée – est vraiment bon pour nous.

« Nous nous rapprochons en tant qu’équipe, nous avons plus d’esprit d’équipe, donc les choses se présentent bien.

« Si nous jouons comme ça tout le temps, nous avons de fortes chances de bien faire cette saison et de remporter des trophées. C’est un match, nous devons le refaire la semaine prochaine et la semaine prochaine.

« Nous nous retrouvons dans beaucoup de bonnes situations, mais nous devons marquer plus de buts. Hier, nous étions beaucoup plus cliniques, donc nous en sommes satisfaits, mais nous devons le faire de manière cohérente. »

Sept des rivalités de clubs les plus étranges, de Brighton-Palace à LA Galaxy-Carolina RailHawks

Guardiola admet que le meneur de jeu lié à Arsenal pourrait partir

Pendant ce temps, Bernardo Silva est désormais “plus heureux” à Manchester City après les rumeurs d’une sortie estivale, selon Pep Guardiola – mais cela ne signifie pas que son avenir est certain.

Silva a commencé à envisager un transfert en Liga cet été suite à l’arrivée de Jack Grealish. Bien qu’il y ait eu aussi rumeurs selon lesquelles Arsenal était intéressé avant de signer Martin Odegaard à ce poste.

Par conséquent, le patron de City Guardiola a salué l’adaptabilité de Silva et a confirmé que le milieu de terrain était plus positif maintenant. Même ainsi, la perspective d’une sortie à l’avenir reste sur les cartes.

Guardiola a déclaré : « Il est tellement intuitif. Ce n’est pas son rôle de milieu de terrain titulaire mais il sait exactement comment le jouer et comment anticiper ce qui va se passer, avec ou sans ballon.

« Tout ce que je veux, c’est que Bernardo soit heureux, ici ou ailleurs. Tout ce que je veux, c’est son bonheur parce que c’est un gars qui mérite le meilleur.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Après avoir fait l’éloge de Silva, Guardiola a conclu que l’avenir de Silva pourrait encore rester loin de l’Etihad.

« Si, à la fin, il veut partir et décide [to go] la seule chose que je puisse dire, c’est que le gars ou le club qui reçoit Bernardo va prendre l’un des meilleurs joueurs du monde », a ajouté l’Espagnol. « Est-il plus heureux ? Vous ne pouvez pas jouer de cette manière si vous n’êtes pas heureux ; c’est impossible.”

LIRE LA SUITE: Liverpool et Arsenal envisagent de donner une issue à la star de Chelsea en souffrance