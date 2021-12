Bukayo Saka joue le rôle d’Arsenal dans Norwich City pour renforcer ses quatre meilleures références

Bukayo Saka était la vedette du spectacle alors qu’il marquait deux fois lors d’une victoire 5-0 pour Arsenal contre Norwich City.

Kieran Tierney, Alexandre Lacazette et Emile Smith Rowe ont également marqué alors que l’équipe de Mikel Arteta a remporté trois victoires consécutives en Premier League.

.

Saka a ouvert le score pour les Gunners dans une victoire directe

.

C’était un magnifique but d’équipe et un début fantastique pour Arsenal

Cela allait toujours être un défi de taille pour les Canaris face à l’une des équipes de haut niveau en forme, mais ils ne se sont pas aidés en concédant tôt.

L’arrière central de Norwich et l’ancien joueur de Liverpool, Ozan Kabak, ont donné le ballon et, de manière typique, les Gunners ont été impitoyables.

Martin Odegaard a reçu le ballon au centre du but de Gabriel Martinelli qui a déplacé le ballon vers l’ailier anglais qui a décoché une belle frappe du pied gauche dans le coin inférieur gauche devant le gardien Angus Gunn.

Aussi bon que soit le but, l’ancien ailier gauche d’Arsenal Perry Groves sur le commentaire de talkSPORT 2 n’a pas été impressionné par la défense.

.

Tierney a marqué son premier but de la saison et quelle belle frappe c’était

« Jeu vraiment bâclé de Norwich, [Ozan] Kabak donne le ballon, [Brandon] Williams doit se rapprocher de Saka, il ne peut pas le laisser tirer, il doit lui montrer l’extérieur », a déclaré Groves.

« Tout autour de Norwich, une défense bâclée, il faut se resserrer. »

Alors que la ligne de score ne s’est pas détériorée pendant un certain temps, Norwich a encore rarement menacé le but des Gunners et ce n’était qu’une question de temps avant que les visiteurs ne portent le score à 2-0.

Ils l’ont inévitablement fait car Odegaard était à nouveau fortement impliqué, ramassant cette fois le ballon au centre du milieu de terrain avant d’enfiler une belle passe dans le canal gauche pour que Tierney y coure, puis le passant froidement devant Gunn.

La seconde mi-temps a été une sorte d’exhibition, les hôtes semblaient vaincus et Arsenal a vu le match durer jusqu’aux 25 dernières minutes, où l’équipe d’Arteta a à nouveau fléchi ses muscles.

.

Le but rappelait l’Arsenal sous Arsène Wenger, une belle passe et une touche clinique à la fin

Saka a obtenu son premier doublé de la saison et, ce faisant, a produit une frappe qui était presque une réplique de sa première.

Un peu plus loin cette fois, le produit de l’académie Arsenal a de nouveau coupé à l’intérieur de Williams avant de trouver le bas à gauche pour la deuxième fois.

Tout en louant le but, Groves n’était pas encore satisfait de la défense.

«C’est un objectif de qualité supérieure de Saka, de Tierney à Odegaard, à Lacazette qui l’impose à Saka.

« Encore une fois, Brandon Williams, le laissant couper à l’intérieur, c’est l’un des meilleurs buts de Saka, mais encore une fois, Williams doit se rapprocher. »

Comme si Norwich pensait que leur journée ne pouvait pas être pire, c’est le cas, car les buts tardifs du capitaine Lacazette via le point de penalty et Smith Rowe, son troisième en autant de matchs après être sorti du banc, ont porté le score de 5-0 aux Gunners. .

Des jours comme aujourd’hui ne définiront pas si Norwich restera debout ou non, mais perdre lourdement a un impact significatif sur la différence de buts, ce qui pourrait s’avérer crucial à la fin de la saison.