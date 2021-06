Bukayo Saka révèle ce que Gareth Southgate lui a dit avant l’affichage du MOTM lors de la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la République tchèque

Bukayo Saka d’Arsenal a brillé pour l’Angleterre lors de sa défaite contre la République tchèque (Photo: .)

Bukayo Saka a été nommé homme du match après une performance exceptionnelle lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la République tchèque, leur dernier match du groupe D à l’Euro 2020.

Les Three Lions s’étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avant le coup d’envoi, mais ont obtenu la première place du groupe grâce à la tête de Raheem Sterling à la 12e minute.

Il s’agissait d’une nouvelle équipe anglaise à Wembley, avec Southgate apportant quatre changements à l’équipe qui a fait match nul avec l’Écosse, et Jack Grealish a impressionné après avoir obtenu son premier départ dans le tournoi.

Le capitaine d’Aston Villa a continué de briller jusqu’à son remplacement à la 68e minute, mais c’est le jeune d’Arsenal Sake qui est reparti avec le prix “Star of the Match” après une démonstration inspirée qui a peut-être donné à Southgate un mal de tête de sélection avant le tour. de 16.



Southgate a dit à Saka de “s’exprimer” avant le match (Photo: .)

« Je pense que c’était une très bonne performance de notre part. Nous avons parfois joué du très bon football ”, a déclaré un Saka rayonnant à ITV Sport peu de temps après le coup de sifflet final.

« Bien sûr, comme nous nous sommes déjà qualifiés avant le match, nous avons eu beaucoup plus de liberté et de temps pour nous exprimer.

“Je pense que cela s’est montré dans une partie du football que nous avons joué ce soir, donc je suis content de la performance de moi-même et de l’équipe.”



Grealish a brillé tout au long de son apparition de 68 minutes Photo: .)

Lorsqu’on lui a demandé ce que Southgate lui avait dit pour inspirer une performance aussi impressionnante, Saka a révélé: “Il m’a juste dit d’aller là-bas, de jouer à mon jeu et de m’exprimer comme j’ai joué dans mon club toute la saison.

«Parfois, cela signifie évidemment tomber et conduire sur les adversaires et je l’ai fait et nous a permis de monter sur le terrain.

«C’était un bon centre de Jack et Raheem était à nouveau au bon endroit pour nous marquer le but.

« J’étais là-haut mais pas assez grand ! »



Sterling a marqué son deuxième du tournoi à Wembley (Photo: .)

Saka a suggéré de se qualifier car les vainqueurs de groupe pourraient être la clé étant donné que cela signifie que l’Angleterre jouera à Wembley au prochain tour.

“C’est important pour nous d’être ici à Wembley, bien sûr”, a-t-il déclaré.

“Nous avons beaucoup joué ici et gagné beaucoup ici, nous avons donc beaucoup de confiance en jouant dans ce stade.

“Avec nos fans, c’est un homme supplémentaire pour nous, donc ça va être un vrai coup de pouce de rester ici à Wembley.”

Plus : Royaume-Uni



Lorsqu’on lui a demandé s’il en avait fait assez pour conserver sa place, Saka a répondu: “Je l’espère, cela dépend toujours du manager.

“Je ne peux faire de mon mieux que lorsque je suis sur le terrain, alors nous attendrons de voir.”

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();