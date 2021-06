Bukayo Saka révèle que la légende d’Arsenal l’a contacté après une brillante démonstration en Angleterre

Bukayo Saka était l’homme du match de l’Angleterre contre la République tchèque (Photo: FA YouTube)

La nouvelle sensation de l’Angleterre, Bukayo Saka, a révélé que son téléphone portable était “en plein essor” après que son homme du match ait été présenté lors de la victoire de mardi contre la République tchèque.

En l’absence de Mason Mount et Phil Foden, l’ailier d’Arsenal s’est vu remettre sa première action de l’Euro 2020 et a remboursé la foi de Gareth Southgate en livrant une performance sensationnelle.

Les sourcils se sont levés lorsque Saka a été promu devant Jadon Sancho, lié à Manchester United, mais son impact a été si dramatique qu’il serait presque impossible de le laisser à l’écart des 16 derniers matchs de la semaine prochaine contre l’Allemagne.

Saka a avoué que la réaction à ses débuts en tournoi avait suscité une réponse écrasante, mais il était plus qu’heureux de prendre du temps dans son emploi du temps chargé pour rattraper l’un de ses mentors, la légende d’Arsenal Freddie Ljungberg.

“Après le match, je n’ai pas pu aller sur mon téléphone parce que je devais faire des interviews et des mesures antidopage”, a-t-il déclaré. «Ils ont pris mon sang et quand je suis revenu, mon téléphone était en plein essor, je ne savais pas par où commencer pour répondre aux messages.



Il sera difficile pour Gareth Southgate de laisser Bukayo Saka contre l’Allemagne (Photo: .)

‘Quand quelqu’un n’a pas mon numéro, je ne l’ai pas enregistré, je ne lui réponds pas à moins qu’il ne laisse son nom parce que je ne sais pas qui c’est

«Beaucoup de gens m’ont envoyé un texto, j’ai également parlé à Freddie Ljungberg aujourd’hui.

“J’ai vu beaucoup de tweets et de messages et des trucs comme ça, mais je n’ai pas tout compris et je me suis assis et j’ai tout lu.”

Ljungberg a entraîné Saka au cours des étapes de formation de sa carrière à Arsenal et a admis plus tôt cette semaine qu’il avait été très surpris par le taux d’ascension spectaculaire de son protégé.

Il a déclaré: «Je ne suis pas du tout surpris de la qualité de son travail. Bukayo n’est pas phasé par les choses. Il est plutôt calme, voit les problèmes tels qu’ils sont et essaie de les résoudre.

Plus : Arsenal FC



‘Bukayo est celui qui le fait et il doit en prendre tout le mérite. Il fait ses preuves auprès des gens tout le temps. Ce n’est pas seulement tout à fait simple, mais c’est le genre de gars qui, si vous lui en donnez l’occasion, prouve qu’il peut prendre la bonne décision et qu’il va de mieux en mieux.

“Bukayo est intelligent et il peut s’adapter, ce qui lui a donné sa chance avec l’Angleterre, et maintenant il la saisit.

“En termes de sa meilleure position, cela dépend de ce que l’entraîneur veut de Bukayo parce qu’il est si intelligent. Si vous regardez ses statistiques, il est tellement efficace et j’aime le poste où il peut faire la différence. C’est le rêve d’un manager.

