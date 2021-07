Bukayo Saka sur le point de commencer, Phil Foden absent avec Jadon Sancho sur le banc… Comment l’Angleterre est susceptible de s’aligner en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

Andreas Seidl craint qu’il y ait un “risque” que Lando Norris soit frappé d’une interdiction d’une course, Stoffel Vandoorne “de premier choix” pour remplacer le pilote McLaren si cela se produit. Norris était l’un des nombreux pilotes pénalisés lors de la deuxième course du Red Bull Ring, le GP d’Autriche, le pilote McLaren réputé avoir […] More