Bukayo Saka une « révélation » alors que la starlette d’Arsenal marque son premier but en Premier League en 2022 contre les dirigeants de Manchester City

Bukayo Saka a marqué le premier but en Premier League de 2022 contre Manchester City alors qu’Arsenal a fait un début impressionnant pour le choc du Nouvel An.

Le joueur de 20 ans a balayé le ballon devant Ederson de City juste après la demi-heure de jeu, transformant une passe de Kieran Tierney pour donner aux Gunners une avance bien méritée à la mi-temps.

Saka a trouvé le coin devant un Ederson impuissant

Et la foule des Emirats était ravie

Le match a été un énorme test pour Arsenal, le manager Mikel Arteta étant absent en raison de Covid-19.

Ils ont un bilan horrible contre Man City de Pep Guardiola, perdant leurs neuf dernières rencontres en championnat.

Mais ils ont été exceptionnels en première mi-temps avec le commentateur de talkSPORT et légende de West Ham, Alvin Martin, époustouflé par ce qu’il regardait.

« Impressionnant, absolument impressionnant », a-t-il déclaré.

City a eu du mal à gérer Saka ou ses coéquipiers en première mi-temps

« Tout a commencé avec Ben White prenant le ballon à De Bruyne, faisant une passe très fluide et n’enlevant rien à l’arrivée. C’est une arrivée très difficile et il n’y avait aucune chance pour le gardien, c’est un joli but de Saka.

«Je ne me souviens pas que ce stade ait eu ce genre de bruit pendant un moment.

« Si Arsenal peut maintenir cela, cela peut être une équipe avec laquelle il faut compter. C’est le plus gros test qu’ils aient eu et ils y résistent plus que jamais.

«Arteta sera ravi de regarder ça depuis chez lui. Déposséder Man City, le dépassement puis l’arrivée au bout de celui-ci. Brillant. »

Même sans Arteta, Arsenal était à son meilleur

Le diplômé de l’Académie, Saka, a marqué six buts pour la saison dans la ligue avec ses premiers efforts, et a également mérité les éloges de la légende des Gunners et du spécialiste de talkSPORT Ray Parlour.

« Saka a été une révélation, lui et Smith Rowe ont été les principaux joueurs à créer des occasions », a déclaré Parlour.

« Il est fantastique. Son mouvement, ses courses hors du ballon, il a tellement d’intelligence. Il peut vraiment jouer n’importe où.

« L’appel de l’Angleterre et le fait de jouer régulièrement pour l’Angleterre lui ont maintenant donné plus de confiance. Il peut être tout ce qu’il veut.

« S’il peut continuer à travailler dur, garder les pieds sur terre – ce que je sais qu’il a fait parce que je l’ai rencontré un certain nombre de fois, c’est un gars vraiment humble et veut vraiment travailler – alors il peut être un joueur énorme. pour Arsenal à l’avenir et pour l’Angleterre dans les compétitions majeures.

