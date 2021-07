Bukayo Saka va COMMENCER avec Jadon Sancho et Jack Grealish sur le banc, dernière mise en place et nouvelles de l’équipe avec la demi-finale de l’Euro 2020 CE SOIR

Ce soir, l’Angleterre affronte le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020.

Pour la première fois depuis 1966, les Three Lions peuvent aller jusqu’au bout lors d’un tournoi majeur et la confiance est élevée dans le camp car l’équipe de Gareth Southgate n’a pas encore encaissé de but et a réalisé de manière impressionnante pour aller aussi loin.

Nous vous apporterons toute la préparation de l’affrontement mammouth de Wembley et les dernières nouvelles des camps, avec Bukayo Saka qui devrait commencer pour l’Angleterre avant Jadon Sancho.

L’Italie attend le vainqueur de la finale après avoir affronté l’Espagne dans les quatre derniers matchs dramatiques mardi soir.

Écoutez talkSPORT pour toutes les dernières nouvelles et suivez notre blog en direct pour des mises à jour régulières par SMS.

Paris spécial Angleterre vs Danemark