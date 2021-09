Bukele dit que l’application Chivo Bitcoin fonctionne à 100%, mais des tempêtes se préparent

Source : capture d’écran vidéo, Youtube/El Patechucho

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a déclaré que son équipe technique avait éliminé tous les bugs liés aux portefeuilles et aux applications de Chivo bitcoin (BTC) et avait ajouté plus de compatibilité matérielle pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, mais qu’elle devra probablement faire face à un nombre croissant de problèmes qui pourrait entraver sa campagne d’adoption de BTC.

Quelques jours seulement après avoir déclaré qu’un certain nombre de problèmes techniques qui avaient entravé le déploiement du 7 septembre avaient été « résolus à 95 % », Bukele a déclaré :

« L’application Chivo fonctionne déjà à 100 %. »

Le président a ajouté que Chivo était « désormais disponible en téléchargement également sur tous les modèles Blu, Xiaomi, Motorola, TCL et ZTE », ajoutant également que les fonctionnalités Sky, Google Pixel, Bmobile et Lenovo avaient également été sécurisées.

Cependant, il a noté que sur les “150 modèles Xiaomi” et un certain nombre d’appareils Lenovo désormais compatibles Chivo, 30 sont des modèles chinois qui ne sont pas compatibles avec Google Play. Mais il a ajouté que même sur de tels modèles, l’application était néanmoins disponible en téléchargement via le marché App Gallery de Huawei.

Il avait précédemment affirmé que « plus d’un demi-million d’utilisateurs », soit environ 8 % de la population du pays, utilisaient désormais l’application.

Mais si les problèmes techniques de Bukele s’atténuent, d’autres inquiétudes commencent à émerger – à la fois au niveau international et au niveau national.

. a rapporté que l’adoption du BTC aurait probablement “des implications négatives immédiates” sur le Salvador S&P cote de crédit mondiale. Cela fait suite à un déclassement similaire de Moody’s, qui a abaissé sa note B- à Caa1 en juillet de cette année.

S&P a justifié son raisonnement en expliquant que l’adoption pourrait « menacer ses espoirs d’obtenir un programme de soutien avec le Fond monétaire international (FMI) » et également « accroître les vulnérabilités budgétaires » tout en nuisant à la cause des banques nationales en « créant des asymétries de devises » lors de l’émission de prêts.

S&P a déclaré :

“Les risques associés à l’adoption du bitcoin comme monnaie légale au Salvador semblent l’emporter sur ses avantages potentiels.”

Pendant ce temps, au niveau national, le Salvadorien Cour des comptes est sur le point d’enquêter sur une plainte concernant la manière dont Bukele et son gouvernement ont effectué leurs divers achats de bitcoins, ainsi que la manière dont ils ont construit des kiosques de logement pour guichets automatiques Chivo.

L’organisme contrôle les entreprises et les organes gouvernementaux qui ont accès aux fonds publics.

El Diario de Hoy a indiqué que la plainte avait été déposée par un organisme de surveillance des droits de l’homme nommé Cristosal. Un avocat de l’organisme a confirmé que la plainte avait été déposée contre un certain nombre de responsables ministériels supervisant les achats de BTC et la construction de kiosques.

L’avocat a ajouté que Cristosal pensait que les décideurs s’étaient précipités dans les décisions sur l’allocation des fonds publics sans suivre la procédure légale, qui dicte que ces questions soient traitées en huit jours ouvrables maximum.

Cristosal a qualifié les mesures d'”inconstitutionnelles”.

Et le même média a rapporté que des « milliers » de Salvadoriens étaient descendus dans la rue pour protester contre le régime de Bukele. En plus du plan d’adoption du BTC, Bukele et son administration ont été repoussés après avoir renvoyé un certain nombre de juges de haut rang dans certains des plus hauts tribunaux du pays et les avoir apparemment remplacés par des partisans pro-gouvernementaux.

Bukele a également réussi à modifier la constitution pour permettre aux présidents de briguer un second mandat. Auparavant, un président devait attendre 10 ans après avoir terminé un mandat avant de se représenter. Mais le Cour constitutionnelle, qui, selon les critiques, est désormais entièrement composé de partisans de Bukele, a modifié la loi au début du mois – un fait qui pourrait permettre à Bukele de se représenter en 2024.

