Bulgari lance une collection de bijoux spécifiquement pour l’Inde – WWD

NEW DELHI – Plus de sept ans après s’être rapidement implantée seule en Inde en 2014, lorsque la vente au détail monomarque a été autorisée pour la première fois, Bulgari a franchi une nouvelle étape majeure avec l’introduction d’un mangalsutra spécifiquement pour le marché local.

Le choix d’un mangalsutra puise dans une tradition profondément enracinée dans le pays ainsi que dans l’un de ses secteurs à la croissance la plus rapide : le marché du mariage de 50 milliards de dollars.

Considéré comme un collier sacré porté par une mariée et porté pour le reste de ses années de mariage, le mangalsutra a une signification émotionnelle et symbolique pour les femmes indiennes.

Le lancement coïncide étroitement avec le choix le mois dernier de Priyanka Chopra Jonas comme ambassadrice de la marque ; elle a tissé ensemble l’introduction du mangalsutra et l’idée de modernité lors d’un lancement de médias numériques jeudi.

“En tant que femmes modernes d’aujourd’hui, nous sommes en contradiction avec la façon dont nous avons été élevées par rapport à la façon dont nous voulons être”, a-t-elle déclaré, se référant à son propre combat en tant que féministe et à être la meilleure version d’elle-même, ce qui nécessitait une fusion. de traditions. «Je préférerais reprendre ce pouvoir – au lieu de dire que briser le patriarcat m’oblige à me débarrasser de tout ce avec quoi j’ai été élevé. Je préférerais faire comme si c’était mon choix, et j’aimerais acheter mon magnifique mangalsutra avec l’argent que je gagne, et c’est moi qui écrase le patriarcat.

Mauro Di Roberto, directeur général de l’unité commerciale de bijoux chez Bulgari, a approuvé ce point.

“Mon sentiment est qu’il représente la modernité et la femme qui a l’ambition d’être contemporaine”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’idée que le bijou n’était pas nécessairement un cadeau mais pouvait être choisi par la femme, avec un partenaire ou même acheté par la femme elle-même faisait partie de sa modernité.

« Si nous analysons le bijou, l’inspiration vient des pièces de monnaie romaines antiques et vous le verrez dans les cinq disques du logo Bulgari inspirés de la pièce de monnaie antique. Outre cette signature de la marque, ce qui est important, ce sont les perles noires qui relient Bulgari à la tradition et à la culture indiennes. Notre lien avec l’Inde est extrêmement fort pour de nombreuses raisons », a-t-il déclaré, soulignant que la marque s’approvisionnait en pierres précieuses en Inde depuis plus de 40 ans.

« C’est une pièce tellement contemporaine que vous pouvez la porter avec des vêtements indiens, et vous pouvez la porter avec des vêtements occidentaux. Vous pouvez le personnaliser ou l’habiller avec d’autres pièces et conserver vos traditions », a noté Chopra Jonas à propos de la pièce, qui est en or jaune 18 carats ornée d’onyx noir rond et de diamants et au prix de 349 000 roupies, ou 4 780 $, vendu au détail uniquement en Inde.