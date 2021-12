Bull donne tout

La finale de Masked Singer est enfin là ! Après une saison pleine de performances étonnantes et de révélations surprenantes, le spectacle couronnera officiellement le vainqueur de la saison 6. Tout se résume à Bull ou Queen of Hearts. Qui remportera le trophée Golden Mask ? Suivez le blog en direct de PopCulture pour tous les détails finaux (vous pouvez également regarder l’épisode en direct grâce à FuboTV, qui offre un essai gratuit aux nouveaux abonnés).

Le chanteur masqué a fait les choses un peu différemment pour la saison 6. Contrairement aux saisons précédentes, la finale ne comprend que les deux concurrents finaux, Bull et Queen of Hearts. Bull a remporté le titre du groupe A tandis que Queen of Hearts a remporté le groupe B. Cependant, un seul d’entre eux peut s’appeler le vainqueur de la saison 6.

Peu importe que vous tiriez pour Queen of Hearts ou Bull pour remporter la victoire, la finale sera sûrement passionnante à regarder. Alors, passons directement à l’action. Tout d’abord, l’émission présente un bloc d’une heure de faits saillants de la saison dernière. Ensuite, la vraie affaire commence avec les deux concurrents qui s’affrontent.

(Photo : RENARD)

The Bull a expliqué qu’avant de se lancer dans The Masked Singer, il envisageait de quitter le monde du divertissement. Cependant, être le Taureau lui a donné l’impulsion dont il avait besoin pour continuer. Bull aimait pouvoir jouer sans aucun « jugement ». Pour sa deuxième performance de la soirée, le Taureau a sorti le grand jeu. Il a interprété « Invisible » de Hunter Hayes et il est sûr de dire qu’il n’y avait pas un œil sec dans la maison. Après avoir chanté, Scherzinger a affirmé que Bull était la nouvelle « voix » de The Masked Singer et qu’elle souhaitait qu’il gagne.

C’est l’heure du dernier paquet d’indices de la Reine de Cœur. Elle a d’abord expliqué qu’elle avait écrit une lettre à sa grand-mère lorsqu’elle était adolescente. La lettre disait : « Quoi de neuf ? Eh bien, j’ai quitté mon travail et j’ai déménagé. Les gens aiment ma musique. Il se passe des choses et je suis prêt à tout. » Alors qu’elle errait dans une forêt et qu’elle a vu une paire de pantoufles en rubis, elle a expliqué qu’elle avait en fait quitté son travail parce qu’elle n’avait pas le choix. Une mallette en rubis est apparue alors qu’elle disait qu’elle n’avait pas d’endroit où vivre. Elle a également déclaré que sa voiture avait été volée, comme en témoigne un petit véhicule jouet rose. Queen of Hearts a dit qu’elle a toujours cette lettre et qu’elle espère que sa grand-mère est fière d’elle.

La première représentation de Queen of Hearts était une version allégée de « What’s Going On » de Marvin Gaye. Scherzinger a relevé les derniers indices et a suggéré qu’il pourrait s’agir de Jewel. McCarthy a partagé de nombreuses suppositions et a opté pour Kellie Pickler. Jeong a pensé que cela pourrait être Miranda Lambert.

Le dernier paquet d’indices du Taureau a commencé avec lui en disant qu’il avait l’impression de « jouer un personnage » quand il était plus jeune. Il s’est essayé au football, car on lui a dit que les garçons sont censés faire du sport. Le Taureau, qui se tenait près d’une paire de claquettes, a déclaré qu’ils savaient toujours qu’il était « quelqu’un d’autre ». Alors qu’il voyageait dans une forêt, il a essayé de trouver des gens qui l’ont vu pour qui il est « vraiment ». Bien que cela ait pris du temps, il a trouvé son peuple et a été accueilli avec des poignées de pétales de rose. Après que le Taureau ait reçu un gâteau blanc, il a dit qu’il voulait rendre le monde meilleur pour ceux comme lui.

Pour la première représentation de Bull, il a chanté une interprétation dépouillée de « You Gotta Be » de Des’Ree. Après la représentation, les juges ont partagé quelques suppositions finales. McCarthy a suggéré que cela pourrait être Tituss Burgess ou Neil Patrick Harris. Jeong a suggéré Taye Diggs. Bien que Scherzinger n’ait pas partagé sa supposition (car elle a dit qu’elle voulait la garder près de sa poitrine jusqu’à la fin de la série), elle a dit qu’elle avait confiance en elle.

Maintenant que la saison 6 de The Masked Singer est terminée, vous pouvez maintenant rattraper toute l’action par vous-même. Comme toujours, tous les épisodes de The Masked Singer seront disponibles à regarder sur Hulu. La finale sera disponible sur le service jeudi.

