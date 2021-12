Bull est une sensation YouTube et télé-réalité

La finale de la saison 6 de Masked Singer a été diffusée ce soir, et Bull et Queen of Hearts se sont affrontés pour déterminer le vainqueur. Malheureusement, Bull a échoué, terminant deuxième de la saison. Mais la question demeure : qui est-ce ? Faites défiler pour connaître l’identité de Bull (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

Lorsque le masque de la mascotte du mammifère a été retiré, Todrick Hall a été révélé. Hall est une sensation multi-talentueuse sur YouTube et la télé-réalité. Hall a 3,62 millions d’abonnés YouTube, avec sa meilleure vidéo, le clip de sa chanson « Nails, Hair, Hips, Heels », a 47 millions de vues. À la télévision, Hall est connu pour ses apparitions dans American Idol, RuPaul’s Drag Race, Dance Moms, Queer Eye et sa propre émission, Todrick.

En ce qui concerne les suppositions des juges, Sherzinger était la seule personne à deviner correctement. (Cela aurait peut-être aidé qu’elle ait sorti la chanson « SHOW OFF » avec Hall.) Robin Thicke a deviné Lil Uzi Vert avant de passer à Sisqo. Ken Jeong est passé de Ne-Yo à Taye Diggs, et Jenny McCarthy est passée de Brian Littrell à Adam Lambert.

L’identité de Queen of Hearts sera connue sous peu. À la troisième place (éliminées dans les épisodes précédents), se trouvaient Banana Split et Skunk. Banana Split était Katherine McPhee et son mari, David Foster; Skunk a été démasqué et s’est révélé être Faith Evans. Les concurrents précédemment démasqués étaient Caterpillar (Queer Eye’s Bobby Berk), Mallard (Duck Dynasty star Willie Robertson), Pepper (Natasha Bedingfield), Jester (Johnny Rotten des Sex Pistols), Beach Ball (stars de télé-réalité Mama June et Honey Boo Boo) , Hamster (acteur Rob Schneider), Cupcake (Ruth Pointer of The Pointer Sisters) et Baby (comédien Larry the Cable Guy), Dalmation (rappeur Tyga), Puffer Fish (légende du R&B Toni Braxton), Octopus (joueur des Los Angeles Laker Dwight Howard ) et Dame Nature (actrice Vivica A. Fox).

La saison 6 de Masked Singer a été diffusée les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Vous pouvez toujours regarder les dernières minutes en direct via FuboTV (obtenez un essai gratuit ici). Vous pouvez également regarder The Masked Singer en utilisant Hulu, où les épisodes sont diffusés à partir du matin suivant la diffusion. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour sur The Masked Singer.