Bull ‘The Masked Singer’ déplace des remorques pour esquiver la Psych Out de Skunk

Le taureau est en mouvement alors que « The Masked Singer » entre dans les étapes finales … et on dirait qu’il commence à sentir la pression monter.

Des sources racontent à TMZ… Bull a entendu sa concurrente, Skunk, répéter dans la caravane à côté de la sienne et a immédiatement reconnu sa voix, et à quel point c’est bon !!!

Cette information a semblé effrayer Bull, qui a rapidement demandé aux producteurs de déplacer les bandes-annonces, afin qu’il ne soit pas excité avant la demi-finale à venir.

On nous dit que les producteurs ont trouvé une autre bande-annonce en bas du lot de Skunk, afin que Bull puisse garder la tête dans le match.

Lire du contenu vidéo

Renard

Maintenant, nous verrons si le mouvement porte ses fruits, ou si Bull se déforme toujours sous la pression croissante.

Restez à l’écoute …