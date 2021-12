La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a également critiqué le gouvernement UP, affirmant que les filles ne le toléreront pas et se battront pour leurs droits.

Le Congrès a qualifié dimanche le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Aditynath de « Bulldozernath », ou le seigneur des bulldozers, tout en l’accusant d’avoir brisé les rêves des filles qui voulaient courir un marathon organisé par le parti à Lucknow. La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a également critiqué le gouvernement UP, affirmant que les filles ne le toléreront pas et se battront pour leurs droits.

Les déclarations sont intervenues après que les autorités de Lucknow n’ont pas autorisé le parti à y organiser la course. La course a eu lieu dimanche à Jhansi dans le cadre de la campagne électorale du parti « Ladki Hoon, Lad Sakti hoon ».

« Le gouvernement destructeur de ‘Bulldozernath’ piétine les rêves de la jeunesse à plusieurs reprises. Parfois par fuite de papier, parfois en ne déclarant pas le recrutement et parfois en utilisant la force contre eux », a déclaré un tweet du Congrès.

« Cette fois, le bulldozer anti-femmes de Yogi a écrasé les rêves de filles courageuses », a déclaré le parti.

Les autorités ont utilisé des bulldozers sur les biens illégaux des criminels et cela est souvent évoqué par les dirigeants du BJP dans les discours prononcés dans l’État. Le Congrès a en outre déclaré que ceux qui ont participé au marathon de Jhansi ont insufflé la peur au CM.

« Mais il ne sait pas que celui dont le temps est venu, aucun pouvoir sur cette terre ne peut l’arrêter. Le slogan #LadkiHoonLadSaktiHoon résonne dans l’état. Le pouvoir des femmes est prêt à revendiquer le pouvoir », a déclaré un autre tweet du parti.

Dans un tweet en hindi, Priyanka Gandhi a déclaré : « Yogi Adityanathji, vous parlez contre les femmes en parlant de les contrôler. C’est pour cette raison que vous n’avez pas autorisé les filles à participer au marathon de Lucknow.

« Les filles de Jhansi ont envoyé le message qu’elles ne le toléreront pas et se battront pour leurs droits », a-t-elle ajouté.

La présidente du Congrès, Priyanka Gupta, a déclaré que chaque participante au marathon féminin s’était inspirée de Rani Laxmibai, originaire de Jhansi et qui s’est battue contre les Britanniques. « Ils ne se limiteront pas à ce marathon mais sprinteront également dans la politique du pays et changeront son cours et sa direction », a-t-elle affirmé.

Le congrès de l’UP à cette occasion a également utilisé un hashtag #ladki_se_darta_hai_Yogi (Yogi a peur des filles).

Samedi soir, des membres du Congrès avaient organisé une manifestation devant le bureau du camp du chef de la police de Lucknow contre le refus d’autoriser l’organisation de la course. Les membres du Congrès qui protestaient, y compris des femmes, ont été forcés de monter dans un fourgon de police et emmenés de force hors de leur site de protestation devant le bureau du commissaire de police de Lucknow.

La course de cinq km devait commencer dimanche à 8 heures du matin, a déclaré le porte-parole du Congrès de l’UP, Anshu Awasthi. « Le gouvernement du BJP a peur car les femmes se rangent du côté du Congrès. Ils nous ont refusé la permission en raison de leur arrogance », avait déclaré Awasthi.

Le commissaire de police DK Thakur avait déclaré au PTI que le Congrès avait demandé l’autorisation d’organiser la course mais s’était vu refuser l’autorisation en raison de la pandémie de coronavirus.

