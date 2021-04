Bulle ou goutte dans l’océan? Mettre en perspective le jalon de 1 billion de dollars de Bitcoin

Le 19 février, la capitalisation boursière de Bitcoin (BTC) a dépassé pour la première fois 1000 milliards de dollars. Bien que ce soit un moment passionnant pour les investisseurs, il a également inquiété les investisseurs que l’actif soit dans une bulle.

Bien qu’une poignée de sociétés cotées ait déjà réalisé cet exploit, contrairement à l’or, à l’argent et au Bitcoin, les actions génèrent potentiellement des bénéfices, qui à leur tour peuvent être utilisés pour des rachats, des dividendes ou pour développer des sources de revenus supplémentaires.

D’un autre côté, à mesure que l’adoption de Bitcoin augmente, ces mêmes entreprises seront probablement obligées de déplacer certaines de leurs positions de trésorerie vers des actifs non gonflables, garantissant ainsi la demande d’or, d’argent et de Bitcoin.

En fait, les données montrent que la diversification entre Bitcoin et les actifs traditionnels offre de meilleures performances ajustées au risque pour les investisseurs, ce qui devient de plus en plus difficile à ignorer pour les entreprises.

Le Bitcoin continue de dépasser la barre du billion de dollars est également facile à ignorer jusqu’à ce que l’on le compare à la capitalisation boursière d’autres actifs mondiaux importants. À ce jour, moins de dix actifs négociables ont réussi cet exploit.

Les 20 entreprises les plus rentables du monde. Source: fortune.com

Comme indiqué ci-dessus, les 44 entreprises les plus rentables du monde combinées génèrent plus de 1 billion de dollars de bénéfices par an. Il faut garder à l’esprit que les actionnaires pourraient tout aussi bien réinvestir leurs dividendes dans des actions, mais une partie pourrait se retrouver dans Bitcoin.

1 billion de dollars, c’est petit par rapport aux marchés immobiliers

Les bénéfices des entreprises ne sont pas les seuls flux susceptibles de se répercuter sur des actifs numériques rares. Certains analystes estiment qu’une partie de l’investissement immobilier, en particulier ceux qui rapportent moins que l’inflation, finira par migrer vers des actifs plus risqués, y compris Bitcoin.

D’un autre côté, les détenteurs actuels d’actifs immobiliers lucratifs pourraient être disposés à se diversifier. Compte tenu des actifs disponibles relativement rares, les actions, les matières premières et le Bitcoin sont probablement les bénéficiaires d’une partie de cet afflux.

Marchés immobiliers mondiaux. Source: visualcapitalist.com

Selon le graphique ci-dessus, l’immobilier agricole mondial est évalué à 27 billions de dollars. Le département américain de l’Agriculture estime un rendement des capitaux propres agricoles à 4,2% pour 2020. Bien que des données très brutes, compte tenu des utilisations multiples de l’immobilier agricole, il est tout à fait possible que le secteur génère plus de 1 billion de dollars par an.

Comme récemment rapporté par Cointelegraph, il y a 51,9 millions de personnes dans le monde avec une valeur nette de 1 million de dollars ou plus, hors dette. Bien qu’ils ne représentent que 1% de la population adulte, ils détiennent collectivement 173,3 billions de dollars. Même si ceux-ci ne sont pas disposés à vendre des actifs en échange de BTC, un rendement annuel insignifiant de 0,6% suffit à créer 1 billion de dollars.

S’il y a une bulle, Bitcoin n’est pas seul

Ces chiffres confirment comment une capitalisation boursière d’un billion de dollars pour Bitcoin ne doit pas être immédiatement considérée comme une bulle.

Peut-être que ces maximalistes Bitcoin ont raison et que les actifs mondiaux sont fortement gonflés en raison d’un manque d’options rares et sûres pour stocker la richesse. Dans ce cas, qui ne semble pas évident, une déflation des actifs à l’échelle mondiale limiterait certainement le potentiel de hausse de la BTC. À moins qu’ils ne pensent d’une manière ou d’une autre, une crypto-monnaie peut extrapoler la richesse mondiale, ce qui semble étrange.

Pour revenir à une vision du monde plus réaliste, la comparaison ci-dessus avec les actions, l’immobilier agricole et la richesse mondiale confirme également à quel point la capitalisation actuelle de 244 milliards de dollars d’Ether (ETH) est insignifiante, sans parler des 610 milliards de dollars restants en altcoins.

En supposant qu’aucun des bénéfices de l’entreprise ou du rendement immobilier ne sera alloué aux crypto-monnaies, cela semble peu probable. Pendant ce temps, un afflux annuel de seulement 100 milliards de dollars pour Bitcoin est cinq fois plus élevé que les 20,3 milliards de dollars nouvellement frappés par an au prix actuel de 59 500 dollars.

Par exemple, 100 milliards de dollars entrant dans Bitcoin ne représenteraient que 5% des 1 billion de dollars de dividendes annuels des entreprises et 5% de la richesse mondiale ou des rendements de l’immobilier agricole. Même si l’impact sur la capitalisation boursière de 11 billions de dollars de l’or serait négligent, de telles allocations joueraient certainement un rôle essentiel dans la voie de Bitcoin pour devenir un actif de plusieurs billions de dollars.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.