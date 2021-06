Bullet For My Valentine annonce un nouvel album et partage des couteaux simples

Bullet For My Valentine annonce son septième album éponyme Bullet For My Valentine. Le disque sortira le 22 octobre via Spinefarm/Search & Destroy et voit le groupe ouvrir un nouveau chapitre audacieux. C’est de loin leur album le plus lourd et le plus féroce à ce jour et pour l’annoncer, le groupe a partagé son nouveau single “Knives”. La vidéo de “Knives” a été réalisée par Fiona Garden et vous pouvez la regarder ci-dessous.

“C’est le début de Bullet 2.0”, déclare le chanteur et guitariste Matt Tuck. « Cela signifie où nous en sommes en ce moment. La musique est fraîche, elle est agressive, elle est plus viscérale et passionnée qu’elle ne l’a jamais été.

Bullet For My Valentine fait suite au succès de leur dernier album, Gravity en 2018, qui a vu le catalogue des mastodontes du métal dépasser le milliard de streams aux États-Unis. Cet accomplissement consolide le statut durement gagné de Bullet comme l’un des groupes les plus élitistes de la scène hard rock.

Lors du dernier cycle, Bullet For My Valentine a joué ses plus grands spectacles à ce jour, y compris une tournée dans les arènes britanniques et un énorme spectacle à l’Alexandra Palace de Londres. Mais cette fois-ci, le groupe est revenu à l’essentiel. Bullet For My Valentine regorge de solos grinçants et de riffs monstrueux qui raviront les fans, qu’ils soient nouveaux ou anciens.

« Je pense que c’est le côté le plus féroce de Bullet For My Valentine que j’ai jamais connu », déclare le guitariste Michael « Padge » Paget. « Il est temps pour nous de sortir un disque vraiment en colère, lourd et agressif. J’ai hâte de faire la grimace sur scène !

“Je voulais sortir les armes à feu, f_king majeur volant, et juste aller à la gorge”, convient Tuck. “Je pense que c’est une partie beaucoup plus agressive et intense de Bullet For My Valentine. Il a toujours été là. Je n’ai juste jamais ouvert les vannes dessus. Je veux décapiter les gens de manière métaphorique.

Fidèle à leur parole, le premier single, “Knives”, arrive comme un coup de poing au visage.

Tuck a commencé à écrire l’album en septembre 2019 avant que la pandémie de coronavirus n’arrête les choses au début de 2020. Mais en juin 2020, Tuck et le producteur de longue date, Carl Bown, qui ont coproduit l’album du groupe en 2015, Venom, et ont produit et mélangé La gravité, repris le rythme. Ensemble, ils se sont installés au Treehouse Studio à Chesterfield, où le reste de l’album a été écrit.

À juste titre éponyme, le groupe a triomphé, créant un album qui cimentera sa place dans le panthéon du métal.

Bullet For My Valentine sort le 22 octobre et est maintenant disponible en pré-commande.