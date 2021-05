Bullet For My Valentine, Enter Shikari annoncé pour le pilote de téléchargement

Bullet For My Valentine, Enter Shikari et Frank Carter & The Rattlesnakes ont été annoncés comme les têtes d’affiche de cette année Télécharger le pilote du festival.

Les organisateurs du téléchargement ont confirmé plus tôt cette semaine que la fête de Donington Park fera un retour à petite échelle le mois prochain pour un projet pilote de camping de trois jours dans le cadre de la recherche en cours sur le retour en toute sécurité de la musique live. Les organisateurs disent que «moshing est autorisé» lorsque 10 000 fans descendent sur Donington Park du 18 au 20 juin. Maintenant, il a été confirmé que les trois actes ci-dessus mèneront les procédures pour l’événement pilote. Visiter l’événement site officiel pour plus d’informations.

Entrez Rou Reynolds de Shikari a déclaré: «Après 18 mois piégés à l’intérieur, nous avons hâte d’être de retour dans notre élément préféré; jouer de la musique sous un ciel ouvert. C’est également approprié, car nous avons une longue histoire avec Download… 2021 étant le 15e anniversaire de notre première fois là-bas – qui s’est également avérée être notre tout premier spectacle de festival! Nous sommes extrêmement fiers d’être la tête d’affiche d’un événement qui aide à remettre la musique live sur pied au Royaume-Uni ».

D’autres actes participant au pilote incluent Frank Turner & The Sleeping Souls, Creeper, While She Sleeps, Neck Deep, Chubby & The Gang, Boston Manor, Twin Atlantic et Skindred.

L’événement fera partie de la deuxième phase du programme de recherche sur les événements scientifiques du gouvernement britannique.

Le patron du Festival Republic, Melvin Benn, qui a déjà taquiné un pilote de camping, a déclaré: «Suite à l’énorme succès de notre événement à Sefton Park, nous sommes ravis de contribuer à la phase II du programme de recherche sur les événements du gouvernement avec la création du premier camping de trois jours. festival qui sera le pilote de téléchargement à Donington Park. »

«Cette prochaine étape massive nous aidera à comprendre et à étudier le retour en toute sécurité des festivals à grande échelle sans distanciation sociale ni masque facial pendant un week-end complet … le retour de l’expérience complète du festival que nous attendions tous et un retour bien nécessaire à travaille pour des musiciens, des équipes en coulisses, des traiteurs et bien d’autres qui font partie de l’industrie exemplaire de la musique live au Royaume-Uni.