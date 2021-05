Bullet For My Valentine, entrez Shikari et Frank Carter & The Rattlesnakes en tête d’affiche du pilote de téléchargement du mois prochain

République des festivals a annoncé aujourd’hui la programmation du Télécharger le pilote. Le festival d’une capacité de 10000 personnes, réservé au camping, aura lieu du 18 au 20 juin 2021 sur le terrain sacré de Donington Park, dans le cadre du programme de recherche sur les événements scientifiques du gouvernement britannique. Témoignage de la profondeur du talent et de la force de la scène rock de renommée mondiale au Royaume-Uni, 40 artistes, tous basés au Royaume-Uni, ont été révélés, avec des têtes d’affiche FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES, TAPEZ “SHIKARI et BALLE POUR MA VALENTINE, ainsi qu’une foule des noms les plus en vogue du rock, notamment JUSQU’AU COU, PENDANT QU’ELLE DORT, FRANK TURNER ET LES ÂMES DORMANTES, JETON SOMMEIL, LÉCHE-BOTTE et bien d’autres en deux étapes. Les billets seront mis en vente pour Télécharger détenteurs de billets du festival 2022 le mardi 1 juin, avec vente générale débutant le jeudi 3 juin à 12 h à cet endroit.

Télécharger booker Andy Copping a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir en toute sécurité les fans à Donington Park et honorés de jouer un rôle essentiel dans le retour de la musique live au Royaume-Uni. FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES, TAPEZ “SHIKARI et BALLE POUR MA VALENTINE, est quelque chose de Télécharger La marque est uniquement capable de faire et rendue possible par une scène rock britannique florissante et un bassin profond de talents en demande. Avec le retour de moshing sur les cartes, ce sera une véritable célébration de l’esprit du festival et quelque chose de spécial auquel faire partie. “

Les têtes d’affiche du vendredi sont des icônes du punk-rock britannique FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES. Une centrale électrique en direct avec un message socialement conscient, Franc continue d’être vénéré comme l’un des leaders du rock les plus prolifiques et les plus estimés du Royaume-Uni. L’équipe de Watford a organisé une émission en direct de verrouillage extrêmement ambitieuse de la Brixton Academy, et après le succès du troisième album “Fin de la souffrance” et nouveau single “Ma ville”, ils sont prêts à ouvrir les portes pour le retour de la musique live pour célébrer.

Une tenue pop-punk britannique bien-aimée se joint à eux JUSQU’AU COU, aussi bien que MAINTIEN DE L’ABSENCE qui a fait d’énormes vagues cette année avec la sortie d’un deuxième album acclamé “La plus grande erreur de ma vie”. Quatuor de Blackpool MANOIR DE BOSTON sont inscrits, ainsi que le duo pop rock de Manchester LAIT CHAUD, et l’énigmatique JETON SOMMEIL, qui occupera sa première place de titre lors de la deuxième étape. Sheffield hardcore à cinq MALEVOLANCE et nu-metalcore mob FLEURS DE LA MORT promettent de faire rage au début des débats du vendredi.

TAPEZ “SHIKARI prendra la tête d’affiche samedi: le genre mêlant les agit-rockers qui ont marqué n ° 2 avec leur album 2020 “Rien n’est vrai et tout est possible” pourra enfin prendre des coups comme “Hôtel Dreamers” pour un tour aux côtés de leurs nombreux classiques de la scène. Réputés pour leurs spectacles spectaculaires, leurs mash-ups décalés et leur esprit communautaire, ils devraient fermer la scène principale du samedi en beauté.

Sheffield metalcore mob PENDANT QU’ELLE DORT ont eu l’une de leurs plus grandes années après leur album sorti indépendamment “Sleeps Society” et sont destinés à accueillir beaucoup plus de fans dans la famille. TWIN ATLANTIC apportera des hymnes de la taille d’un stade, aux côtés de Brighton YONAKA qui reviennent en action avec le nouveau single “Seize The Power”, tandis que le nu-metal se lance WARGASME et vétérans du metalcore mélodique SAIGNER DE L’INTÉRIEUR font également leur retour tant attendu sur scène. Goth-punks LÉCHE-BOTTE devenir les têtes d’affiche de la deuxième étape en tant que “Sexe, mort et le vide infini” l’ère reprend son plein. Étoiles métalliques en plein essor ILLUSIONNISTE et salué les nouveaux arrivants post-hardcore COMME TOUT SE DÉROULE sont également ajoutés à la facture. Les héros hardcore sans compromis de Glasgow MANGEUR DE LOTUS sont prêts à frapper la deuxième étape, ainsi que les hard rockers PIERRE CASSÉE et duo pop rock écossais VUKOVI. Les choses promettent d’obtenir “HiFi Serious” lorsque UNE Roll in. Fournisseurs de roche trempés dans la lèche CES DAMN CROWS, trio rock alternatif LE HARA et Brighton TIGERCUB complète la programmation de samedi.

Rou Reynolds de TAPEZ “SHIKARI a déclaré: “Après 18 mois piégés à l’intérieur, nous avons hâte d’être de retour dans notre élément préféré: jouer de la musique à ciel ouvert. C’est également approprié, car nous avons une longue histoire avec Télécharger… 2021 étant le 15e anniversaire de notre première visite là-bas – qui s’est également avérée être notre tout premier spectacle de festival! Nous sommes extrêmement fiers d’être en tête d’affiche d’un événement qui aide à remettre la musique live sur pied au Royaume-Uni “

BALLE POUR MA VALENTINE sont prêts pour l’accueil d’un héros alors que les géants du métal gallois clôturent le week-end. Après avoir joué huit sets de haut niveau à Télécharger Festival, BALLE savoir une chose ou deux sur la mise en place d’un spectacle. Les foules peuvent s’attendre à un ensemble plein de riffs et de carrière de la part du groupe qui a aidé à écrire le manuel du metalcore.

FRANK TURNER ET LES ÂMES DORMANTES a consolidé son statut de l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de sa génération et sera en tête d’affiche de la deuxième étape. Favoris des fans SKINDRED arrivent avec le “Newport Helicopter” en remorque, rejoint par LONELY THE BRAVE et les rockers Geordie LES SAUVAGES. Collectif de métal de Liverpool en plein essor DÉTESTER et les innovateurs du métal EMPLOYÉ POUR SERVIR sont prêts pour la scène principale, tout comme les rockers macabres SAINT AGNES. Apparaissant également le dimanche sont Bateau poubelle, qui continue d’être une voix pour le wildcard britannique marginalisé JAMIE LENMAN, équipage post-hardcore ROBE STATIQUE et la tenue hardcore déchiqueteuse de règles PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE. Princesse pop métal CASSYETTE, rock’n’rollers WAGONS MASSIFS et punks hardcore CHUBBY ET LE GANG tous rejoignent le projet de loi, et le dernier mais non des moindres, le seul acte Elvis x Nirvana au monde ELVANA.

Matt Tuck de BALLE POUR MA VALENTINE a déclaré: “Nous sommes très honorés de faire partie de cet événement musical historique pour relancer l’industrie de la musique live et ramener la musique live dans la vie des gens. Le monde est calme depuis trop longtemps, il est temps de faire du bruit!”

Benji Webb de SKINDRED a déclaré: “Il n’y a rien qui vaut l’expérience d’un spectacle rock ‘n’ roll en direct, surtout après tous les verrouillages. C’est quelque chose qui ne peut pas être téléchargé et ne fonctionne pas non plus comme un livestream. Donc, être impliqué dans ce si nécessaire et un événement pilote très spécial est un honneur. Nous avons hâte de célébrer et de faire la fête à Donington Park SKINDRED-style à nouveau en juin. “

Le tout premier grand événement de camping du genre, spécialement créé Télécharger le pilote L’événement fera partie de la deuxième phase du programme de recherche sur les événements scientifiques du gouvernement. Cette étude révolutionnaire cherchera à s’appuyer sur la base de preuves rassemblées lors de la première phase réussie et à appliquer les résultats à une plus grande échelle avec un plus grand nombre de personnes qu’auparavant. La présence à la Télécharger le pilote fournira des preuves supplémentaires pour le gouvernement, les organisateurs d’événements et les consommateurs sur les considérations logistiques et pratiques de la réouverture des événements en toute sécurité, y compris les événements de plusieurs jours.

Travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement pour respecter les consignes de sécurité, ce Télécharger le pilote, en tant que premier événement de festival de camping d’une capacité de 10 000 personnes, jouera un rôle important en ouvrant la voie au retour d’événements et de festivals musicaux à grande échelle alors que le Royaume-Uni émerge des restrictions de l’année dernière. En tant qu’événement du programme de recherche sur les événements scientifiques du gouvernement, les festivaliers devront consentir à participer et doivent être âgés de plus de 16 ans. Aucun billet journalier ne sera disponible pour tous les festivaliers devant camper sur place pendant la durée de l’événement.

Avec des billets au prix de seulement 120 £ (plus les frais de réservation) pour les trois jours complets du festival et initialement offerts en remerciement à l’existant Télécharger Détenteurs de billets festival 2022, cette fidèle communauté de fans de rock sera également récompensée par l’expérience de festival la plus proche possible, sans distanciation sociale, sans masque, sans camping et avec le retour du moshing. Bien que ce ne soit pas Télécharger festival et sera à une échelle beaucoup plus petite, République des festivals est fier de poursuivre ses services d’accessibilité et d’inclusion Gold standard (Attitude Is Everything), avec un camping et des installations d’accessibilité dédiés.

Bien que les festivaliers ne soient pas socialement distancés ou tenus de porter des masques une fois à l’intérieur du festival, ils seront tenus de suivre les directives gouvernementales existantes lors de leurs déplacements à destination et en provenance de Donington Park et de respecter les règles établies par les organisateurs du festival. Les participants doivent passer un test de flux latéral le matin de l’événement et recevoir un résultat négatif pour entrer au festival. Dans le cadre de la recherche scientifique plus large sur les événements d’essai, le Télécharger le pilote les participants seront également invités à passer un test PCR avant et après l’événement pour recueillir des preuves supplémentaires sur la sécurité de l’expérience de camping du festival, la réduction de la distance sociale et la suppression des interventions non pharmaceutiques telles que les masques faciaux. Ils devront également fournir les coordonnées de NHS Test and Trace pour s’assurer que tout le monde peut être retrouvé dans le cas où un membre du public recevrait un test positif après l’événement.

Liste complète des groupes annoncés:

Vendredi 18 juin:

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES



JUSQU’AU COU



JETON SOMMEIL



MANOIR DE BOSTON



MAINTIEN DE L’ABSENCE



LAIT CHAUD



MALVEILLANCE



FLEURS DE LA MORT

Samedi 19 juin:

TAPEZ “SHIKARI



PENDANT QU’ELLE DORT



LÉCHE-BOTTE



PIERRE CASSÉE



TWIN ATLANTIC



YONAKA



CES DAMN CROWS



UNE



VUKOVI



TIGERCUB



WARGASME



LE HARA



SAIGNER DE L’INTÉRIEUR



COMME TOUT SE DÉROULE



ILLUSIONNISTE



MANGEUR DE LOTUS

Dimanche 20 juin:

BALLE POUR MA VALENTINE



FRANK TURNER ET LES ÂMES DORMANTES



SKINDRED



LES SAUVAGES



Bateau poubelle



WAGONS MASSIFS



ELVANA



JAMIE LENMAN



LONELY THE BRAVE



PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE



DÉTESTER



CHUBBY ET LE GANG



EMPLOYÉ POUR SERVIR



CASSYETTE



SAINT AGNES



ROBE STATIQUE