Bullet For My Valentine Frontman : L’album noir de Metallica était le premier disque que j’aie jamais acheté

Guitariste/chanteur Matt Tuck des métallurgistes gallois BALLE POUR MA VALENTINE a parlé à Germany’s Guitar de la façon dont il a commencé à jouer de la musique. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUT.NET): « Il y avait littéralement une chose qui a tout déclenché. J’ai toujours grandi en écoutant de la musique. Mon père, il n’était pas musicien mais il était un fan de musique. Et son goût était le rock et plus de trucs d’auteur-compositeur-interprète J’ai donc grandi en écoutant – sans aucun choix ; c’était juste toujours allumé dans le salon, juste en arrière-plan – comme, LED ZEPPELIN, Bob Seger, Bruce Springsteen, LES AIGLES, FLEETWOOD MAC. J’ai donc grandi en ayant cette chose implantée dans ma tête avant même de le savoir. Et puis un jour, je regardais la télé. MTV était allumé, et [METALLICA‘s] « Entrez Sandman » est venu, et c’est tout. J’étais juste accro. Je ne sais pas ce que c’était – c’était quelque chose à propos du son, c’était quelque chose à propos des visuels de la vidéo et à quel point c’était cool James [Hetfield] regardé. Ça avait juste l’air dur à cuire, et j’étais, genre, ‘Merde. Ça y est.’ Et puis c’était tout. J’étais accro, mec. Et je viens de faire ce voyage musical. »

Il a poursuivi: « Le premier album que j’ai acheté était METALLIQUE‘s Black Album quand j’avais, genre, 14 ans ou quelque chose comme ça, et c’était tout. Je n’ai jamais regardé en arrière. J’étais accro. Alors j’ai fait tout le METALLIQUE albums à l’envers. J’ai commencé avec le Black Album, ‘…Et la justice pour tous’, ‘[Master Of] marionnettes’, bla bla bla. Et j’ai en quelque sorte acheté une guitare, économisé de l’argent, réussi à me procurer une guitare et je me suis assis et j’ai appris tout ce que je pouvais à l’oreille sur ces METALLIQUE enregistrements. Et c’est comme ça que j’ai appris à jouer de la guitare. Et au fur et à mesure que les choses avançaient, j’ai découvert des trucs plus lourds, comme sur le [MTV] spectacle qui était joué appelé « Bal des Headbangers »… Chaque week-end, j’attendais le dimanche soir pour regarder ‘Headbangers Ball’. Je viens juste d’être présenté à tous ces groupes plus lourds et plus intenses, comme TÊTE DE LA MACHINE et PANTERA et des trucs comme ça, SÉPULTURE. Et j’étais juste, genre, ‘Putain.’ Et c’était tout, mec. Je venais de partir en voyage. Et puis ça a fait boule de neige. Cela a en quelque sorte pris le dessus sur ma vie. Tout ce que je voulais, c’était jouer de la guitare ; tout ce que je voulais, c’était monter un groupe avec mes amis. Il n’a jamais été question de devenir célèbre. Je l’ai tellement aimé. Je consacre tout mon temps à apprendre la guitare et à essayer de créer de la musique avec mes amis. C’était donc ça, vraiment. C’est tout METALLIQUEc’est de la faute. »

Il y a trois ans, Rentrer Raconté Radio Bob ! qu’il aimerait voir METALLIQUE reprendre une de ses chansons. « Je me prends pour un gamin de 14 ans et je retourne dans ce genre d’espace libre. Et METALLIQUE a toujours été à l’origine de tout ce qui s’est passé en premier lieu », a-t-il déclaré. « Alors peut-être les entendre donner un petit coup de jeune à l’une de nos chansons serait un moment assez spécial pour nous. Et je pense qu’ils lui rendraient justice, en particulier les trucs plus anciens. Peut-être une chanson comme « Scream Aim Fire », parce que cette chanson était essentiellement construite autour de ce qu’ils ont toujours fait – c’est thrash, c’est énervé, c’est intense, il y a des riffs pendant des jours, il y a plusieurs solos de guitare. Je pense donc qu’ils pourraient probablement en faire une couverture épatante. Ce serait bien. »

Rentrer également reflété plus en détail comment être introduit pour la première fois à METALLIQUELa musique de quand il avait 14 ans a façonné ses premiers efforts d’écriture de chansons. « J’ai concentré tous mes efforts, même à 14 ans, à m’asseoir, à apprendre à jouer de la guitare par moi-même », a-t-il déclaré. « Je n’ai pris aucune leçon ou quoi que ce soit. Je suis juste resté sur ‘Black Album’ et je suis parti – je l’ai en quelque sorte appris de mes oreilles, j’ai tout travaillé. Et c’est tout, vraiment. Alors, le moment J’ai eu l’opportunité de, en quelque sorte, jammer avec d’autres garçons, METALLIQUE a toujours été ce groupe, car nous avons d’abord commencé à jouer ces chansons ensemble. Donc nous n’étions pas un METALLIQUE et NIRVANA groupe de reprises en tant que tel – nous jouions simplement des chansons de plusieurs groupes, comme TUEUR, TÊTE DE LA MACHINE et PANTERA. Des tas de trucs. Mais METALLIQUE et NIRVANA étaient les deux groupes que notre groupe d’amis écoutait le plus, c’est donc ce que nous essayions de jouer. »

De retour en 2016, Rentrer Raconté NME avec qui il voulait collaborer METALLIQUE, ajoutant que les deux groupes « pourraient faire du beau heavy metal ensemble ». S’adressant directement au chanteur principal des légendes du métal James Hetfield, il a lancé l’appel en disant: « Les garçons, faisons en sorte que cela se produise. Je suis là, je suis prêt quand vous l’êtes. »

BALLE POUR MA VALENTINE enregistré une reprise de METALLIQUE‘s « Mort terrifiante » pour Kerrang ! les magazines « Tension plus élevée » disque de compilation. Une autre METALLIQUE couverture, « Bienvenue à la maison (sanatorium) », a été présenté sur « Remasterisé » à l’occasion du 20e anniversaire de la « Marionnettiste » libérer et Kerrang !25e anniversaire de.