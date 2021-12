Bullet For My Valentine Frontman : Les morceaux restants du Lp éponyme pourraient faire surface sur le nouvel Ep ‘Really Crazy’

BALLE POUR MA VALENTINE leader Matt Tuck a parlé à NME du sort des six chansons qui ont été enregistrées pendant les sessions de l’album éponyme du groupe récemment sorti, mais qui n’ont pas été incluses dans la liste finale des chansons, pour être disponibles à une date ultérieure. Demandé si le matériel non publié suit dans la même direction que « Balle pour ma Valentine », Rentrer dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ils font partie du même processus d’écriture et d’enregistrement. Certains d’entre eux sont assez différents et uniques. Nous ne voulions pas les mettre dessus parce qu’ils étaient incurvés. Mais ils étaient suffisamment incurvés pour avoir un coup de projecteur sur ‘ em post-album. Nous voulions que l’album soit un ensemble de travail vraiment solide et cohérent d’avant en arrière et nous ne voulions pas jeter trop de boules de courbe créatives dans l’album. des singles après l’enregistrement et peut-être avoir une sorte d’EP vraiment fou peut-être à la fin du cycle, juste pour que les gens puissent les entendre, pour qu’ils obtiennent la lumière du jour. Mais, oui, ils sont lourds, ils sont intéressants, ils repoussent les limites et ils sont super excitants. »

Quant à savoir s’il pense BALLE POUR MA VALENTINEle prochain album de sera un mélange de 2018 « La gravité » – qu’il avait précédemment décrit comme « probablement notre disque le plus doux/expérimental » – et le LP éponyme, Rentrer a déclaré: « Cela dépend vraiment. Dans un an, deux ans, chaque fois que nous décidons de nous impliquer dans cela, nous allons juste faire ce que nous faisons – nous allons voir ce qui sort, ce qui semble naturel, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait peur, ce qui nous motive. ‘La gravité’ et cet album, nous allons juste intégrer tout ce processus de confiance et d’attitude sans peur dans le processus d’écriture, et dès que nous commençons à sourire et à applaudir, c’est à ce moment-là que nous saurons que nous sommes sur la bonne voie. «

« Balle pour ma Valentine » arrivé le 5 novembre via via Spinefarm/Chercher et détruire. Le LP a été écrit à partir de septembre 2019 avec le producteur de longue date Carl Bown, qui a coproduit l’album du groupe en 2015, « Venin », et produit et mélangé « La gravité ».

« La gravité » vu BALLE POUR MA VALENTINEle catalogue de dépasse le milliard de diffusions aux États-Unis. Cet accomplissement s’est solidifié BALLEle statut de l’un des groupes les plus élitistes de la scène hard rock.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).