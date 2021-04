Bullet For My Valentine Photographer publiera le livre photo “ The Poison To Venom ”

“Le poison au venin” est un livre photographique de 200 pages réalisé par un photographe James Sharrock sur son temps à documenter BALLE POUR MA VALENTINE de 2005 à 2015. James collecte des fonds via Crowdfunder pour réaliser un tirage limité de 1000 éditions du livre. C’est le seul endroit où vous pourrez récupérer le livre dans ce format, ce qui en fait une véritable édition de collection.

Sharrock dit: «En tant que photographe de musique, COVID-19 a entraîné la perte de mes revenus. L’industrie de la musique s’est arrêtée pendant 12 mois, ce qui signifie que je n’ai eu aucun de mes travaux réguliers, mais cela m’a donné le temps d’y aller retour à travers mes archives qui m’ont donné l’idée de ce projet que je suis vraiment ravi de partager avec vous.

“J’ai rencontre BALLE POUR MA VALENTINE en 2005. Je venais de déménager à Londres depuis l’Australie pour tourner pour Kerrang! magazine. Un de mes premiers tournages était pour un reportage avec un nouveau groupe du Pays de Galles qui allait clairement dans les endroits. Les gars venaient de terminer l’enregistrement ‘Le poison’ et ils ne faisaient que commencer. Je ne le savais pas, mais je tournais l’un des groupes de metal les plus titrés du Royaume-Uni depuis IRON MAIDEN.

«Entre 2005 et 2015, j’ai tourné de nombreux longs métrages et nous avons parcouru le monde ensemble. J’ai même réalisé deux vidéoclips – pour ‘Élever l’enfer’ et ‘Armée de bruit’.

“‘Le poison au venin’ documente deux histoires: l’histoire d’un groupe et une histoire de gens. J’ai été témoin de BALLEL’incroyable ascension vers la renommée – des petites salles à la plus haute visibilité dans les festivals en passant par les couvertures de magazines. C’était des montagnes russes, et j’espère que le livre amènera les fans avec eux pour le trajet qu’ils ont fait pendant cette période. J’ai aussi vu BALLEtransformation de jeunes métalleux pleins d’espoir en stars mondialement reconnues. Nous avons frappé la Sibérie, la Colombie et partout entre les deux. Ce fut un voyage incroyable, et je suis ravi de le partager avec vous et tous les BALLE fans du monde entier.

“Avec l’aide de certains des meilleurs directeurs artistiques du monde des magazines, je crée deux versions de ‘Le poison au venin’ – une version standard et une version en boîte de luxe. C’est un peu différent de tout autre livre de photographie musicale que vous avez vu auparavant. Conçues avec les fans à l’esprit, les pages peuvent être supprimées sans endommager le livre lui-même. Il y aura un tas d’extras dans diverses versions en boîte de luxe que vous pouvez voir [here] une fois la campagne de crowdfunder lancée. “

Introduction de BALLE POUR MA VALENTINE chanteur Matt Tuck: “J’ai su James pour la meilleure partie de 15 ans maintenant. Nous nous sommes croisés pour la première fois en 2005 lors de l’une de nos premières séances photo de grande presse pour Kerrang! magazine à Londres. Nous l’avons appelé le “yaaarrrr!” mec, parce qu’il faisait toujours ce bruit de pirate fou pour essayer de nous faire sourire pendant les tournages alors que tout ce que nous essayions de faire était d’avoir l’air cool et aussi métallique que de la merde. Il nous obtiendrait toujours à la fin !!

“C’était toujours très amusant de faire des tournages avec James car il était facile à fréquenter, apaisant, poli, créatif et très drôle.

“James faisait partie des toutes premières années de BFMV nous capturer sur et en dehors de la scène et regarder la montée rapide d’un groupe qui ne l’a même pas vu venir. Ces premiers jours étaient si spéciaux à bien des égards et avoir ces souvenirs sous forme d’images n’a pas de prix, nous n’étions que de jeunes gars vivant dans l’instant et en profitant de chaque seconde.

«Au fil des années, nous avons eu le plaisir de travailler avec James partout dans le monde, en balançant les plus grandes arènes d’Europe, en empruntant le métro de New York, en buvant des cocktails et en faisant la fête dans des hôtels cinq étoiles colombiens. . Il a réalisé deux vidéoclips pour nous pour ‘Élever l’enfer’ et ‘Armée de bruit’.

“Santé à toi James et merci de nous avoir capturés et de faire partie du voyage. À tous ceux qui liront ceci, profitez de la balade!

“YARRRRR! MT. ”



