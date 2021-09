Bullet For My Valentine sort un nouveau single “Shatter”

métallurgistes gallois BALLE POUR MA VALENTINE ont libéré “Briser”, le troisième single de leur septième album studio éponyme.

À remettre le 22 octobre “Balle pour ma Valentine” fait suite au succès du dernier album du groupe, 2018’s “La gravité”, qui a vu le catalogue des mastodontes du métal dépasser le milliard de streams aux États-Unis. BALLEle statut durement gagné de l’un des groupes les plus élitistes de la scène hard rock.

Au dernier cycle, BALLE POUR MA VALENTINE a joué ses plus grands spectacles à ce jour, y compris une tournée des arènes au Royaume-Uni et un énorme spectacle à l’Alexandra Palace de Londres. Mais cette fois-ci, le groupe est revenu à l’essentiel. “Balle pour ma Valentine” est empilé de solos grinçants et de riffs monstrueux qui raviront les fans, nouveaux et anciens.

“Je pense que c’est le côté le plus féroce de BALLE POUR MA VALENTINE que je connaisse”, déclare le guitariste principal Michael “Padge” Paget. “Il est temps pour nous de sortir un disque vraiment énervé, lourd et agressif. J’ai juste hâte de faire la grimace sur scène !”

“Je voulais sortir les armes à feu, foutre le majeur volant, et juste aller à la gorge”, acquiesce le chanteur et guitariste principal Matt Tuck. “Je pense que c’est une partie beaucoup plus agressive et intense de BALLE POUR MA VALENTINE. Il a toujours été là. Je n’ai jamais ouvert les vannes dessus. Je veux décapiter les gens de façon métaphorique.

« C’est le début de BALLE 2.0. Cela signifie où nous en sommes actuellement. La musique est fraîche, elle est agressive, elle est plus viscérale et passionnée qu’elle ne l’a jamais été.”

Rentrer a commencé à écrire l’album en septembre 2019 avant que la pandémie de coronavirus n’arrête les choses au début de 2020. Mais en juin 2020, Rentrer et producteur de longue date, Carl Bown, qui a coproduit l’album du groupe en 2015, “Venin”, et produit et mélangé “La gravité”, a repris le rythme. Ensemble, ils se sont accroupis à Studio Cabane dans les Arbres à Chesterfield, où le reste de l’album a été écrit.

À juste titre éponyme, le groupe a triomphé, créant un album qui cimentera sa place dans le panthéon du métal.

“Balle pour ma Valentine” liste des pistes :

01. Parasite



02. Des couteaux



03. ma rêverie



04. Pas de bonheur pour toujours



05. Impossible d’échapper aux vagues



06. Bâtards



07. Veines arc-en-ciel



08. Briser



09. Paralysé



dix. Mort par mille coupures

BALLE POUR MA VALENTINE est:

Matt Tuck – Voix, Guitare Rythmique



Michael “Padge” Paget – Guitare principale



Jamie Mathias – Basse



Jason Bowld – Tambours



