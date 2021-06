Bullet For My Valentine sortira demain le single “Knives” ; Bande-annonce disponible

métallurgistes gallois BALLE POUR MA VALENTINE sortira un nouveau single, “Des couteaux”, le vendredi 18 juin. Un teaser du morceau est disponible ci-dessous.

Septembre dernier, BALLE POUR MA VALENTINE guitariste Michael “Padge” Paget Raconté “L’ex-homme” podcast que le groupe entrerait en studio avant la fin de 2020 pour commencer à enregistrer le suivi de 2018 “La gravité” album. Il a dit: “Nous sommes, je dirais, 85 pour cent [done] l’écriture. Nous avons fait un tas [in 2019]. Évidemment, nous avons baisé toute cette année. Mat‘s [Tuck, vocals/guitar] été en panne ces dernières semaines, chez moi, dans le garage, dans le studio, donc nous avons fait des démos. Je pense que nous en avons également cinq ou six au cours des dernières semaines — quatre ou cinq, peut-être — à ajouter à la liste. Il y a environ 20 chansons, mais nous éliminons les [best] ceux [for the album].”

Quant à la direction musicale du nouveau BALLE POUR MA VALENTINE Matériel, Paget a dit: “C’est lourd comme de la merde – c’est, comme, le plus lourd BALLE des trucs que vous avez déjà entendus, ce qui est cool. Tout le monde vibre. [Matt is] frais. Je suis cool. le [rest of the] les garçons sont cool. C’est juste qu’on a besoin de sortir de ça [pandemic] situation dans laquelle nous nous trouvons pour que la musique continue et que nous puissions refaire des spectacles. Comme tout le monde qui est dans la même situation.”

En mai 2020, Rentrer Raconté Son rock que le nouveau BALLE POUR MA VALENTINE les chansons devenaient “assez brutales”. Il a ajouté: “Cela ne pourrait pas être plus contrasté avec ‘La gravité’ dans un style féroce. C’est très technique. Je ne sais pas pourquoi. Tu dois juste aller avec ce que tu veux aller avec – en tant que groupe, en tant que musicien, en tant qu’auteur-compositeur, tu dois juste aller avec ce qui flotte sur ton bateau, et cette fois-ci, les trucs lourds viennent juste de sortir masses. Les riffs sont écrasants. Il y a probablement 60% de voix agressives, 40 [percent] propre, ce qui est un ratio avec lequel nous n’avons jamais vraiment touché auparavant. C’est très lourd, c’est très technique. Pour le BALLE les fans qui aiment ce côté de ce groupe, c’est très cool et très excitant. Ça fait du bien.”

Rentrer a poursuivi en disant que les premières sessions en studio pour BALLE POUR MA VALENTINEle prochain album de était supervisé par Carl Bown, qui a déjà travaillé avec le groupe sur “La gravité” et 2015 “Venin”.

Il y a trois ans, Rentrer dit à la France Télévision bruyante cette BALLE POUR MA VALENTINE “essayé d’élever le son du groupe” sur “La gravité” “à un niveau complètement différent. Nous avons expérimenté la superposition de différentes guitares et de sons de guitare, et cela n’a tout simplement pas eu le même effet. Nous avons donc pris la décision de commencer à expérimenter avec des synthés et des logiciels électroniques et des trucs comme ça”, a-t-il déclaré. expliqué. “Et, oui, c’était une expérience intéressante; ce n’est pas quelque chose que nous avions fait auparavant, alors nous apprenions en quelque sorte au fur et à mesure. Et nous nous sommes simplement amusés avec ça et nous sommes devenus bizarres avec ça et nous avons paniqué avec ça et puis je l’ai amené à un endroit où c’est sur l’album maintenant, ce qui… Ça ne prend pas vraiment le dessus ; c’est juste une sorte de couches de son soutenant les riffs et la batterie, vraiment, donc je pense que nous l’avons utilisé d’une manière qui ne fera pas trop flipper les gens. C’est définitivement là, et c’était quelque chose que nous avons fait très attention à ne pas trop cuire. Mais je pense que nous avons un très bon équilibre, et cela ne fait qu’accentuer le les parties du groupe encore plus.”

“La gravité” est sorti en juin 2018 via BALLE POUR MA VALENTINEla nouvelle maison de label, Rechercher et détruire, l’empreinte lancée en 2014 par Spinefarm et société internationale de gestion d’artistes Gestion de l’alimentation brute.