Bullet For My Valentine’s Matt Tuck : « Covid et le Brexit rendent nos vies doublement horribles »

Matt Tuck des métallurgistes gallois BALLE POUR MA VALENTINE a parlé à AndrewHaug.com, la toute première station de radio en ligne dédiée au rock et au métal d’Australie 24h/24 et 7j/7, à propos du fait que le groupe se lancerait dans sa première tournée internationale à l’ère de la pandémie.

« Je pense que la meilleure chose que nous puissions faire maintenant, en ce qui concerne le groupe et l’équipe, est de se faire doublement vacciner et de faire en quelque sorte ce que nous devons faire si nous devons voyager », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Ce n’est pas une énorme demande de faire un test avant de prendre un vol, par exemple – ce n’est pas vraiment une grande demande – et si c’est ce qu’il nous faut pour pouvoir continuer notre vie et notre voyage musical et notre carrière , c’est ce que nous allons faire.

« Le monde est grand et, malheureusement, nous ne sommes pas tous sur la même longueur d’onde, pour quelque raison que ce soit – politiquement, médicalement, quoi que ce soit. C’est délicat », a-t-il poursuivi. « Nous ne pouvons donc vraiment nous concentrer que sur ce que nous contrôlons pour le moment, et c’est une tournée au Royaume-Uni qui est en vente et qui se porte très bien. Nous avons une tournée européenne fin janvier [going] en février, ce qui s’annonce bien. Mais nous avons le double coup ici au Royaume-Uni de, évidemment, COVID et Brexit, ce qui rend notre vie doublement horrible. Pour les musiciens en tournée, c’est un cauchemar absolu parce que cette liberté de mouvement que nous devions autrefois traverser l’Europe et voyager à travers l’Espagne et la France et le Portugal et la Grèce – partout sur le continent – nous a été enlevée. Et nous ne savons pas encore vraiment ce que cela signifie parce que nous avons également eu des problèmes de COVID. Donc, oui, ça n’a pas l’air bien à court terme. Je suis sûr que ça s’arrangera tout seul. Mais tout ce que nous pouvons faire à la minute, c’est vraiment nous concentrer sur ce qui est directement devant nous plutôt que trop loin dans le futur, car il y a tellement d’obstacles en ce moment, cela ne vaut pas la peine de nous stresser à ce sujet. Et nous laisserons simplement la direction, les promoteurs et les agents du monde entier essayer de trouver entre eux comment nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. »

De nombreux pays de l’UE auraient encore besoin de visas coûteux pour les artistes britanniques en tournée.

Le gouvernement britannique a été fortement critiqué pour avoir compromis l’avenir des tournées des artistes britanniques lorsque l’accord sur le Brexit conclu avec l’UE n’a pas réussi à négocier des voyages sans visa et des permis de travail à l’échelle européenne pour les musiciens et l’équipe.

BALLE POUR MA VALENTINEle dernier album éponyme de ‘s est arrivé le 5 novembre via via Spinefarm/Chercher et détruire. Le LP a été écrit à partir de septembre 2019 avec le producteur de longue date Carl Bown, qui a coproduit l’album du groupe en 2015, « Venin », et produit et mixé 2018 « La gravité ».

« La gravité » scie BALLE POUR MA VALENTINEle catalogue de dépasse le milliard de diffusions aux États-Unis. Cet accomplissement s’est solidifié BALLEle statut de l’un des groupes les plus élitistes de la scène hard rock.



