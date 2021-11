Bullet For My Valentine’s Matt Tuck dit que la direction plus lourde du nouvel album est venue naturellement

BALLE POUR MA VALENTINE leader Matt Tuck parlé à l’Australian’s Heavy du nouvel album studio éponyme du groupe, qui arrivera le 5 novembre. « La gravité » a été écrit à partir de septembre 2019 avec le producteur de longue date Carl Bown, qui a coproduit l’album du groupe en 2015, « Venin », et produit et mélangé « La gravité ».

En parlant des premiers singles sortis de « Balle pour ma Valentine », comprenant « Des couteaux », « Parasite », « Briser » et « Les veines de l’arc-en-ciel », Rentrer a déclaré: « Musicalement, ce que les gens ont entendu jusqu’à présent, cela résume en quelque sorte le ton de l’ensemble du disque, vraiment. C’est un disque beaucoup plus technique, en colère et lourd par rapport aux derniers que nous avons faits. Et c’est bien , mec. On a vraiment l’impression que nous avons atteint un point idéal dans notre écriture et en tant que groupe. Et, oui, tout va bien, mec. Tirant sur tous les cylindres et nous avons hâte que les gens entendent le reste de ce. »

Selon Rentrer, la direction musicale plus agressive de BALLE POUR MA VALENTINELe nouvel album de s’est produit naturellement et n’était pas le résultat d’un effort conscient. « C’est juste comme ça que ça s’est passé », a-t-il déclaré. « Nous l’avons abordé comme nous avons n’importe quel autre album. Vous vous retrouvez en quelque sorte dans une pièce ensemble, sortez quelques démos, quelques idées de chansons, vous mettez des riffs, vous mettez des grooves et vous expérimentez en quelque sorte et avez avec ça et essayer de trouver une direction. Et je pense qu’il a fallu environ six à huit semaines d’écriture, par intermittence, pour finalement trouver où l’album se dirigeait. Et dès que nous avons trouvé la direction, c’était assez facile et c’était tous les systèmes disparaissent. Je pense que la partie la plus difficile de l’écriture d’un disque est de commencer le processus. C’est, comme, où allons-nous ici ? [How] sonnons-nous ? Quelle est l’ambiance ? Et dès qu’on a trouvé ça, on a tout mis au rebut [that we had done] pendant ces six à huit semaines, puis nous avons continué avec la chanson qui a tout déclenché, qui était « Knives », et nous avons continué sur cette voie, vraiment. »

Rentrer dit précédemment Son rock sur la décision de faire le nouveau BALLE POUR MA VALENTINE album une affaire éponyme : « Eh bien, je pense ‘Des couteaux’ dit pourquoi. Nous sommes en quelque sorte – pas de manière négative – nous abandonnons le passé et nous voulions repartir à zéro. Et nous avons pensé que c’était le moment. Tout le monde se sent bien. Tout le monde est vraiment bien placé. Et on voulait sortir en se balançant. Nous pensons juste que c’est un record de déclaration. Quand les gens entendent ‘Des couteaux’, ils diront, ‘Oh, merde.’ Attendez d’entendre le reste du disque. C’est un record pour nous. Et nous avons senti que le moment était venu de mettre notre drapeau dans le sable. BALLE sommes ici, et c’est ce que nous sommes maintenant, et c’est là que nous allons. »

« Balle pour ma Valentine » sera publié le via Spinefarm/Chercher et détruire.

« La gravité » vu BALLE POUR MA VALENTINEle catalogue de dépasse le milliard de streams aux États-Unis. Cet accomplissement s’est solidifié BALLEle statut de l’un des groupes les plus élitistes de la scène hard rock.



