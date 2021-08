Bullet Train: 7 choses rapides que nous savons sur le nouveau film de Brad Pitt

Le casting de stars comprend Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Sandra Bullock, Lady Gaga, Joey King et plus

Avec Brad Pitt à la tête des débats, Bullet Train mettra en vedette un ensemble rempli de talents de premier plan, notamment (mais sans s’y limiter) Joey King, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Sandra Bullock, Lady Gaga, Aaron Taylor-Johnson et Michael Shannon. De plus, Masi Oka, Logan Lerman, Andrew Koji, Bad Bunny, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara, Pasha D. Lychnikoff et Miraj Grbic devraient également compléter le casting dans divers rôles de soutien. Autant dire que ce train est empilé… ou plutôt, il est verrouillé et chargé.