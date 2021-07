Bulletin : à 3 651 crores de roupies, le bénéfice de Reliance Jio augmente de 4 % au premier trimestre ; Arpu plat

in

La croissance du volume de voix de Jio, cependant, a ralenti au cours du trimestre et a augmenté de 2,6% en glissement trimestriel à 10 60 000 minutes. Au T4FY21, les volumes vocaux ont augmenté de 6 % séquentiellement. L’utilisation par client à 818 minutes par mois est restée stable contre une augmentation de près de 3,3% au T4FY21.

Reliance Jio a publié vendredi un bon ensemble de chiffres pour le trimestre d’avril à juin, dépassant les estimations des analystes sur les données financières ainsi que sur les mesures d’exploitation, qui ont fortement augmenté suite à une croissance sans précédent de la consommation de données. La société, cependant, a raté les ajouts nets d’abonnés d’un cheveu à 14,3 millions. Il a été estimé à des ajouts nets de 15 millions.

Le bénéfice net a augmenté de 4% séquentiellement à Rs 3,651 crore. Le chiffre d’affaires de Jio au cours du trimestre a augmenté de 3,7% à Rs 18 952 crore grâce aux ajouts d’abonnés, tandis que Ebitda a augmenté de 3,7% à Rs 8 892 crore sur un Arpu plat (revenu moyen par utilisateur). Les marges d’Ebitda de la société sont également restées stables à 46,9 % au cours du trimestre.

L’Arpu pour le trimestre à 138,4 était stable comme l’Arpu du trimestre précédent de 138,2 Rs, mais était conforme aux attentes des analystes. L’amélioration du mix d’abonnés et la meilleure saisonnalité ont été compensées par l’impact de la deuxième vague de Covid-19 au cours du trimestre.

Sur d’autres paramètres d’exploitation, le trafic de données de Jio a fortement augmenté de près de 22% en séquentiel pour atteindre 2 03 00 000 en raison d’une consommation élevée de données. L’utilisation de données par client et par mois a également augmenté de 17,3% en glissement trimestriel à 15,6 Go, ce qui représente une croissance beaucoup plus rapide par rapport à 3% au trimestre précédent.

La croissance du volume de voix de Jio, cependant, a ralenti au cours du trimestre et a augmenté de 2,6% en glissement trimestriel à 10 60 000 minutes. Au T4FY21, les volumes vocaux ont augmenté de 6 % séquentiellement. L’utilisation par client à 818 minutes par mois est restée stable contre une augmentation de près de 3,3% au T4FY21.

Le taux de désabonnement mensuel de Jio a continué de s’améliorer de manière significative trois trimestres consécutifs et est tombé à 0,95%, ce qu’il a attribué aux initiatives axées sur le client pour minimiser les perturbations causées par Covid. Ceux-ci comprenaient des offres gratuites pour les utilisateurs de JioPhone, un prêt de données d’urgence, une option de recharge WhatsApp et des plans Freedom sans limite de données quotidienne.

Au trimestre précédent, le taux de désabonnement était de 1,26 %, contre 1,63 % au trimestre de décembre.

L’ajout brut total de clients s’est élevé à 27,6 millions, ce qui est inférieur à l’ajout brut de 31,2 millions au trimestre clos en mars. La base totale d’abonnés s’élevait à 440,6 millions, résultant en des ajouts nets de 14,3 millions.

Commentant la performance, Mukesh Ambani, président de Reliance Industries, a déclaré : « Jio a enregistré une nouvelle performance trimestrielle record avec des mesures d’exploitation de pointe. Je remercie la famille d’abonnés fidèles de Jio, dont le nombre a encore augmenté au cours du trimestre, consolidant ainsi sa position de premier fournisseur indien de connectivité et de services numériques. Ils apprécient notre souci constant d’élever la barre pour une qualité de service supérieure.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.