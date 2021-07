Bulletin : BSNL réduit les pertes de l’exercice 21 de 52% avec des coûts de personnel réduits

Les revenus FTTH de la société ont augmenté à 937 crores de Rs au cours de l’exercice 21 par rapport à 517 crores de Rs il y a un an, tandis que les revenus mobiles étaient en baisse à 7 716 crores de Rs contre 8 067 crores de Rs au cours de l’exercice précédent.

L’entreprise publique BSNL a réussi à réduire ses pertes de plus de 50% à Rs 7 441 crore au cours de l’exercice 21 après que sa masse salariale a baissé d’environ 51% à Rs 6 679 crore. Cela était dû à un plan de retraite volontaire entrepris par l’entreprise à la suite d’un programme de relance offert par le gouvernement en octobre 2019.

BSNL avait enregistré une perte massive de Rs 15 499 crore au cours de l’exercice 20. La réduction des pertes s’est produite malgré la baisse des revenus totaux de l’entreprise de 2% à Rs 18 595 crore au cours de l’exercice 21. La baisse de la masse salariale a fait baisser les dépenses totales de l’entreprise au cours de l’année de 24% à Rs 26 036 crore.

En conséquence, BSNL est devenu Ebitda positif après plus de trois ans. La société a signalé un Ebitda positif de Rs 1 177 crore au cours de l’exercice 21 contre un Ebitda négatif ou une perte de Rs 6 879 crore il y a un an.

Au cours de l’année, les revenus des services ont augmenté de manière significative dans le segment de la fibre jusqu’à la maison (FTTH) et des entreprises, tandis que les revenus de la téléphonie filaire ont continué à rester sous tension. Les revenus des services mobiles ont légèrement diminué en raison de l’impact de la pandémie, de l’absence de services 4G et de la forte concurrence des acteurs privés.

Les revenus FTTH de la société ont augmenté à 937 crores de Rs au cours de l’exercice 21 par rapport à 517 crores de Rs il y a un an, tandis que les revenus mobiles étaient en baisse à 7 716 crores de Rs contre 8 067 crores de Rs au cours de l’exercice précédent.

En octobre 2019, le gouvernement avait autorisé un programme de relance de 70 000 crores de roupies pour BSNL et MTNL. Le plus gros morceau du paquet de relance, Rs 29 937 crore, était destiné au VRS pour les employés de plus de 50 ans. Le montant comprenait Rs 17 169 crore à titre gracieux et Rs 12 768 crore pour la pension, la gratification et la commutation. Sur les 1 lakh d’employés éligibles au VRS, 78 560 avaient opté pour le programme.

Le gouvernement a estimé qu’en réduisant l’énorme main-d’œuvre des entreprises, 1,65 lakh d’employés de BSNL, qui consommait jusqu’à 77% de ses revenus en paiement des salaires, les entreprises peuvent devenir compétitives et rentables sur une période de temps.

Outre le VRS, le gouvernement doit fournir 23 814 crores de roupies pour l’allocation administrative du spectre 4G à ces entreprises. En outre, une garantie souveraine de Rs 15,000 crore a été accordée aux entreprises.

Le gouvernement a également déclaré que les deux PSU monétiseraient leurs actifs comme des terres, etc., d’une valeur de 38 000 crores de roupies sur une période de quatre ans.

Afin de lancer des services 4G, BSNL a déjà commencé les préparatifs pour mener des essais avec des consortiums d’entreprises sélectionnés sur plusieurs sites et après quatre mois, les gagnants auront la possibilité de soumissionner pour le déploiement du réseau 4G de l’entreprise.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.