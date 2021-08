Bulletin : Croissance économique naissante, perspectives mitigées

Bien qu’une section de Corporate India ait déclaré des marges d’exploitation décentes même au premier trimestre en maîtrisant les coûts, cela ne reflète guère l’état de l’économie ; les bénéfices de la plupart des entreprises restent sous pression et les MPME sont dans une crise plus grave.

Les tentatives désespérées de certains acteurs économiques pour sortir d’une crise d’une durée frustrante ont permis à certains indicateurs de remonter en juillet après avoir été entravés par la deuxième vague de Covid en mai-juin.

Cependant, étant donné que les principaux agents économiques — investisseurs privés, prêteurs et consommateurs — ne semblent pas encore avoir surmonté une aversion extrême pour le risque et que le secteur public ne semble pas à la hauteur de sa tâche, le rythme de la reprise dans le la seconde moitié de l’exercice 22 pourrait être inférieure aux prévisions des responsables gouvernementaux.

En l’occurrence, la croissance du crédit continue d’être modérée et la production industrielle est inférieure au niveau d’avant Covid. De plus, le secteur des services, qui constitue une grande partie de la demande globale, est faible.

Bien qu’une section de Corporate India ait déclaré des marges d’exploitation décentes même au premier trimestre en maîtrisant les coûts, cela ne reflète guère l’état de l’économie ; les bénéfices de la plupart des entreprises restent sous pression et les MPME sont dans une crise plus grave.

La hausse des prix des produits de base et des coûts d’expédition pourrait continuer d’avoir un impact sur l’ensemble de l’industrie au cours du trimestre en cours et au-delà, et ralentir la dynamique de la reprise.

Le ministre des Finances a clairement indiqué que la croissance était une priorité absolue et que l’orientation de la politique monétaire allait de pair avec cette approche. Cependant, étant donné que les pressions inflationnistes sont réelles et que la Réserve fédérale américaine a signalé son intention de relever les taux d’intérêt plus tard cette année, la Banque de réserve de l’Inde pourrait devoir bientôt commencer à dénouer progressivement le stimulus monétaire ; il a laissé tomber des indices à ce sujet lors du dernier examen de la politique. La RBI pourrait également changer de position de « accommodante » à « neutre » et même relever légèrement les taux d’ici la fin de l’exercice en cours.

En ce qui concerne les indicateurs à haute fréquence, les perceptions brutes de la taxe sur les produits et services (TPS) ont atteint un impressionnant crore de Rs 1,16 lakh en juillet (principalement les transactions de juin), en hausse d’un tiers sur un an et d’un quart sur un mois. Le fait qu’en juillet, la production quotidienne moyenne de factures électroniques était de 14% supérieure au niveau de juin et de 60% supérieur à celui de mai, cela indique que les collectes d’août (à partir des ventes de juillet) pourraient être encore plus élevées. La production quotidienne de factures électroniques s’élevait à 19,5 lakh au cours des huit premiers jours d’août, soit 1,3 % de plus que la moyenne des 11 premiers jours de juillet, mais 5,8 % de moins que la moyenne quotidienne pour tout le mois de juillet.

L’activité manufacturière, telle que mesurée par l’indice des directeurs d’achat (PMI), a inversé une contraction observée en juin et a augmenté à son rythme le plus rapide en trois mois en juillet, alors que les États assouplissaient les restrictions imposées à la suite de la deuxième vague de Covid. La production a augmenté à un rythme soutenu, avec plus d’un tiers des entreprises faisant état d’une augmentation mensuelle de leur production. Mais l’activité des services s’est contractée pour un troisième mois consécutif en juillet, bien que le niveau de contraction se soit rétréci par rapport à juin.

Portées par une demande extérieure robuste et une hausse des prix mondiaux des matières premières, les exportations de marchandises ont dépassé le niveau d’avant la pandémie (mêmes mois en 2019) pendant cinq mois consécutifs jusqu’en juillet. Les exportations ont bondi de 50% en juillet par rapport à l’année précédente et de 35% par rapport au mois correspondant de 2019. Les importations ont également augmenté de 63% par rapport à l’année précédente et de 15% par rapport au même mois en 2019, suggérant une augmentation progressive de la demande intérieure. .

Un effet de base favorable a fait grimper l’indice de la production industrielle (IIP) de 13,6% en juin (il avait reculé de 16,6% en juin 2020). Mais l’IIP est toujours resté inférieur de 5,2% au niveau de juin 2019. En outre, la production de huit secteurs d’infrastructure de base a augmenté de 8,9% en glissement annuel en juin, mais elle était toujours inférieure de 4,7% au niveau de juin 2019.

Alors que les concessionnaires ont rouvert à travers le pays après le verrouillage induit par Covid, les ventes d’automobiles au détail ont repris dans toutes les catégories en juillet, enregistrant une croissance de 34% d’une année sur l’autre, bien que sur une base faible. Il est important de noter que les ventes de véhicules de tourisme en juillet ont augmenté de 24,3 % par rapport au niveau de juillet 2019 (avant la pandémie). Bien sûr, dans l’ensemble, les ventes d’automobiles en juillet étaient toujours inférieures de 13,2% à celles enregistrées au cours du même mois en 2019, mais le déficit s’est réduit. Le segment des véhicules utilitaires a également commencé à connaître une augmentation de la demande, en particulier pour les véhicules utilitaires moyens et lourds. La demande est restée positive sur le segment des deux-roues également en juillet, mais le rythme de reprise est resté plutôt lent.

La demande d’électricité a atteint un niveau record de plusieurs mois de 124,4 milliards d’unités (bu) en juillet, contre 108,8 bu en mai. Les ventes d’essence se sont trop bien redressées pour atteindre 2,63 millions de tonnes ™ en juillet contre 1,99 mt en mai.

Le taux de chômage en Inde a atteint un sommet de 8,1% en six semaines au cours de la semaine terminée le 8 août, selon les données compilées par le Center for Monitoring of Indian Economy (CMIE); le taux était tombé à 5,98 % au cours de la semaine terminée le 18 juillet. La dernière hausse du taux de chômage était apparemment due à une augmentation du taux de participation au marché du travail (LFPR), donc beaucoup moins préoccupante.