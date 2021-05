Bulletin de la RBI: “ Le choc de la demande est le plus gros bilan de la deuxième vague Covid ”

Selon le bulletin RBI, la performance de l’entreprise, quant à elle, se positionne pour un tournant dans le cycle économique.

Le plus grand bilan de la deuxième vague actuelle de la pandémie de Covid-19 est en termes de choc de demande (perte de mobilité, dépenses discrétionnaires et emploi, en plus de l’accumulation des stocks), bien que l’offre globale soit moins impactée, la Reserve Bank of India (RBI ) a déclaré lundi dans son dernier bulletin mensuel.

Néanmoins, la perte de dynamique de croissance n’est pas aussi grave qu’à cette époque il y a un an, lorsque le pays avait été témoin d’un verrouillage induit par Covid, a-t-il déclaré. En l’absence de plusieurs données à haute fréquence pour avril-mai, cette évaluation est toutefois provisoire à ce stade, a-t-il ajouté.

Alors que la production industrielle a bondi en mars après une contraction de deux mois (elle a grimpé de 22,4%) sous l’effet d’un fort effet de base favorable, la dynamique annualisée d’un mois sur l’autre désaisonnalisée a été positive pour le quatrième mois consécutif. “Pourtant, des preuves anecdotiques indiquent des boucles de rétroaction de la contraction de la demande qui se transforment en réductions de la production dans les mois à venir, à moins que les infections ne refluent”, selon le bulletin.

L’indice de reprise d’activité Nomura India (NIBRI) a chuté à 61,9 pour la semaine se terminant le 16 mai, contre 66,1 la semaine précédente. L’indice est désormais aux niveaux observés pour la dernière fois en juin 2020, même s’il s’était complètement rétabli en février 2021. Cette perte d’élan est causée par un plongeon de la mobilité à la suite de la reprise des freins induits par Covid. Les indices de mobilité sur le lieu de travail et dans le commerce de détail et les loisirs de Google ont baissé de 5 points de pourcentage et de 8,4 points de pourcentage, respectivement, par rapport à la semaine précédente, tandis que l’indice de conduite Apple a diminué de 3,4 points de pourcentage.

La banque centrale avait prévu le mois dernier une croissance du PIB réel de 26,2% pour le premier trimestre de l’exercice 22 (principalement sous l’effet d’un effet de base favorable, le PIB réel s’étant contracté de 24,4% au cours du même trimestre du dernier exercice en raison du blocage). Cependant, cette prévision a été faite le 7 avril, avant la pleine fureur de la résurgence de Covid.

Selon le bulletin RBI, la performance de l’entreprise, quant à elle, se positionne pour un tournant dans le cycle économique. L’ensemble initial de résultats déclarés par 288 sociétés indiennes cotées (représentant environ 51% de la capitalisation boursière de toutes les sociétés non financières cotées) pour le trimestre de mars marque un changement distinct par rapport aux trimestres précédents, avec une croissance du chiffre d’affaires en hausse proéminence d’une manière large, a déclaré la RBI.

Grâce à la pandémie, le bilan consolidé des sociétés financières non bancaires (NBFC) a progressé à un rythme plus lent au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice 21. Cependant, les NBFC ont pu poursuivre l’intermédiation du crédit, quoique à un taux inférieur. «La RBI et le gouvernement ont pris diverses mesures d’augmentation de la liquidité pour lutter contre les perturbations du COVID-19, ce qui a facilité des conditions de marché favorables, comme indiqué par la reprise des émissions de débentures», a-t-il déclaré.

La rentabilité du secteur s’est légèrement améliorée au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice 21, les dépenses des NBFC ayant connu une baisse plus marquée que leurs revenus. La qualité de leurs actifs s’est également améliorée au cours des trimestres de septembre et de décembre par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’abstention réglementaire visant à atténuer l’impact de la pandémie.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.