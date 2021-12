Bulletin des Jets : cette infraction est terrible

Notant la défaite 30-9 des Jets contre les Saints au MetLife Stadium dimanche.

Infraction

C’était une autre démonstration pathétique de ce groupe. Les Jets ont terminé le match avec 256 verges, mais beaucoup d’entre eux sont arrivés dans le temps. Ils n’en avaient que 125 après trois quarts. Le QB Zach Wilson (19 sur 42, 202 verges, 59,8 points) était partout avec ses lancers. Il a rebondi quelques-uns, en a navigué quelques-uns et a eu une autre journée inexacte. Les Jets ont joué en désavantage numérique avec des blessures à plusieurs joueurs clés et les sauvegardes n’ont pas augmenté. Le RB Ty Johnson a perdu trois passes tôt. Le WR Denzel Mims a commis des pénalités consécutives pour tuer un drive à la fin de la première mi-temps et n’a eu aucun attrapé dans le match.

Note : F

Zach Wilson n’avait que 19-42 dans la défaite de 30-9 des Jets contre les Saints. Robert Sabo

La défense

Il n’était pas difficile de comprendre ce que les saints allaient faire, mais ils étaient toujours capables de le faire. Les Saints ont couru pour 203 verges sur la défense des Jets, avec Alvin Kamara (27 courses pour 120 verges et 1 TD) en tête. Le QB Taysom Hill (15 sur 21, 175 verges par la passe, 96,3 notes, 11 rushes, 73 verges, 2 touchés) jouait avec un majeur blessé sur sa main de lancer et les Saints se sont penchés sur le jeu de course. Hill a fait assez pour battre les Jets, y compris un touché de 44 verges pour ponctuer la défaite.

Note : D

Équipes spéciales

Hé, au moins les Jets ont trouvé un kicker. Eddy Pineiro a réussi ses trois tentatives de placement lors de son premier match avec l’équipe. C’était un point lumineux dans celui-ci. Justin Hardee a été signalé pour un appel d’interférence de capture douteux. Le parieur Braden Mann a réussi quelques beaux bottés de dégagement, dont un de 60 verges, un jour où il était très actif.

Catégorie B-

encadrement

Cette perte n’était pas due à l’entraînement. Les Jets n’avaient tout simplement pas assez de talent sur le terrain et les joueurs clés n’ont pas bien joué. Ceci étant dit, Robert Saleh a mal géré la fin de la première mi-temps et a fini par se rendre aux vestiaires avec un temps mort en poche. La défense semblait également incapable d’arrêter une simple attaque des Saints sans réponse pour Kamara. Ce n’est pas la faute de Mike LaFleur si Wilson faisait rebondir les passes.

Note : D