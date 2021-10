Bulletin du deuxième trimestre: le bénéfice net de Reliance Jio en hausse de 2%, forte hausse d’Arpu à Rs 143

Le revenu moyen par utilisateur (Arpu) pour le trimestre à Rs 143,6 était supérieur à celui du trimestre précédent où il s’élevait à Rs 138,4.

Reliance Jio a publié vendredi un ensemble de chiffres mitigés pour le trimestre juillet-septembre, avec des revenus, des bénéfices et un Ebidta largement conformes aux estimations, mais en forte baisse sur le front des abonnés nets où il a enregistré une baisse de 11,1 millions d’utilisateurs par rapport au précédent. trimestre. Le revenu moyen par utilisateur était bien en avance sur l’estimation.

Le bénéfice net a augmenté de 2,11% séquentiellement à Rs 3 728 crore. Les revenus de Jio au cours du trimestre ont augmenté de 4,35% à Rs 19 777 crore, tandis que l’Ebitda a augmenté de 4,52% à Rs 9 294 crore. La marge d’Ebitda de la société a augmenté à 47% contre 46,9% au cours du trimestre précédent.

Sur le front d’Aru, la société a battu l’estimation des analystes à environ Rs 140.

Sur d’autres paramètres d’exploitation, le trafic de données de Jio a augmenté de près de 13 % séquentiellement pour atteindre 23 000 000 millions de Mo en raison d’une consommation élevée de données. L’utilisation de données par client et par mois a également augmenté de 12,8 % en glissement trimestriel à 17,6 Go.

La croissance du volume de voix de Jio, cependant, a ralenti au cours du trimestre et a augmenté de 2,8% en glissement trimestriel à 10 90 000 millions de minutes. L’utilisation par client à 840 minutes par mois a augmenté de 2,6 % par rapport à 818 minutes par mois au premier trimestre de l’EX22.

Jio a connu une augmentation du taux de désabonnement des abonnés bas de gamme en raison de Covid, ce qui a entraîné une baisse nette d’abonnés de 11,1 millions au cours du trimestre considéré. Au cours des trois trimestres précédents, la société avait considérablement amélioré le taux de désabonnement mensuel, qui était tombé à 0,95% au T1FY22.

L’ajout brut total de clients s’est élevé à 35,6 millions, ce qui est supérieur aux 27,6 millions du trimestre d’avril à juin. Le parc total d’abonnés s’élevait à 429,5 millions à fin septembre.

Commentant la performance, Mukesh Ambani, président de Reliance Industries, a déclaré : « Jio, notre activité de services numériques continue de transformer le marché du haut débit en Inde et établit de nouvelles références pour l’industrie ».

