Bulletin du premier trimestre : Infosys augmente ses prévisions de revenus

« Poussés par le dévouement des employés et la confiance des clients, nous avons connu la croissance la plus rapide au premier trimestre en une décennie, à 16,9 % en glissement annuel et 4,8 % en glissement trimestriel à taux de change constant”, a déclaré Salil Parekh, PDG et MD, Infosys, a déclaré.

Le deuxième plus grand exportateur de services logiciels du pays, les bénéfices d’Infosys pour le trimestre d’avril à juin étaient mitigés, la société manquant d’estimations de la rue sur le front du bénéfice net, mais augmentant ses prévisions de revenus pour l’année complète.

Le bénéfice net à Rs 5 195 crore était en hausse de 2,3% par rapport au trimestre précédent mais inférieur à l’estimation consensuelle de Bloomberg de Rs 5 378,01 crore.

Nouvelles connexes

Le bénéfice d’Infosys Q1 augmente de 23% à Rs 5,195 crore; la société relève ses perspectives de revenus pour l’exercice 22 Infosys, IPO Zomato, Vodafone Idea, Dodla Dairy, Barbeque-Nation, Mindtree, actions NTPC à surveiller Nifty devrait atteindre 16 100 dans les semaines à venir, Bank Nifty pourrait atteindre 36 200 ; Maruti, Axis Bank, Tata Steel en bref

Infosys, cependant, a augmenté ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année en termes de taux de change constants à 14-16% contre 12-14% plus tôt. C’était légèrement supérieur aux attentes de Street. La société a maintenu ses prévisions de marge Ebit pour l’année entière à 22-24%.

Le chiffre d’affaires consolidé de la société au cours du trimestre était en avance sur les estimations à Rs 27 896 crore, en hausse de 6% d’un trimestre sur l’autre. Le chiffre d’affaires en devises constantes a augmenté de 4,8% en glissement trimestriel. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a augmenté de 2,5% en séquentiel à Rs 6 603 crore, ce qui était supérieur aux estimations, mais la marge a diminué de 80 points de base à 23,7% en raison de coûts de personnel plus élevés.

« Poussés par le dévouement des employés et la confiance des clients, nous avons connu la croissance la plus rapide au premier trimestre en une décennie, à 16,9 % en glissement annuel et 4,8 % en glissement trimestriel à taux de change constant”, a déclaré Salil Parekh, PDG et MD, Infosys, a déclaré.

« Nous restons confiants dans la réalisation des prévisions de marge, étayées par notre programme complet d’optimisation des coûts, malgré l’augmentation des obstacles sur les coûts résultant principalement de l’examen des rémunérations, de l’acquisition et de la rétention de talents », a déclaré Nilanjan Roy, directeur financier.

Au cours du trimestre, Infosys a signé d’importants contrats d’une valeur de 2,6 milliards de dollars et a ajouté deux nouveaux clients dans la catégorie des 100 millions de dollars et plus et 12 nouveaux clients dans la catégorie des 10 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

« Le numérique lui-même a atteint 53,9% du chiffre d’affaires global au cours du premier trimestre. Le numérique et le cloud ont été les principaux domaines d’intervention et c’est là que nous constatons une forte demande », a déclaré Parekh.

En termes d’attrition des employés, l’entreprise a connu une augmentation de 3 %, passant de 10,9 % à 13,9 % au premier trimestre de l’exercice 22. « Nous sommes déjà performants avec une utilisation élevée des employés. Nous avons embauché 8 000 personnes au premier trimestre de l’exercice 22 et augmenterons le recrutement sur le campus à 35 000 dans le monde. Nous continuons à mener des programmes de perfectionnement. Nous aurons un cycle de rémunération supplémentaire en juillet 2021 et augmenterons également les promotions », a déclaré Pravin Rao, COO.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.