Bulletin du premier trimestre : Wipro optimiste connaît une forte croissance au deuxième trimestre

Wipro s’attend désormais à ce que les revenus de son activité de services informatiques se situent entre 2 535 et 2 583 millions de dollars. Cela se traduit par une croissance séquentielle de 5 à 7 % au cours du trimestre de septembre, ce qui est largement conforme aux estimations des analystes.

Wipro a battu jeudi les estimations des analystes sur les bénéfices nets et les revenus dans ses résultats du trimestre d’avril à juin. Le bénéfice net consolidé de la société au cours de la période a augmenté de 9% séquentiellement à 3 232 crores de Rs, supérieur à l’estimation consensuelle de Bloomberg de 2 827,93 crores de Rs.

Les revenus à Rs 18 252 crore ont augmenté de 12,4% séquentiellement ainsi qu’une estimation de Rs 17 630,41 crore. L’Ebit de la société s’élevait à 3 473 crores de Rs, en hausse de 1,6% par rapport au trimestre précédent et également en avance sur l’estimation de 3 263,94 crores de Rs. La marge à 18,8% est en baisse de 220 points de base par rapport au trimestre précédent. Cela s’explique principalement par les hausses de salaires.

Le taux d’attrition a augmenté à 15,5 % contre 12,1 % au trimestre précédent.

Au cours du trimestre, la société a conclu huit transactions importantes qui ont généré 715 millions de dollars de nouvelles commandes.

Il a ajouté deux clients supplémentaires dans la tranche de 100 millions de dollars et plus et deux chacun dans les catégories de 50 millions de dollars et plus et de 20 millions de dollars et plus.

« Wipro a signé un accord pour acquérir Ampion le 1er avril 2021, et nous avons précédemment annoncé qu’il serait clôturé au cours du premier trimestre de l’exercice 22. Cependant, certaines approbations réglementaires sont toujours en attente et la transaction devrait maintenant être conclue au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22 », a déclaré la société dans un communiqué.

«Malgré les graves assauts de la pandémie, nous avons réalisé notre meilleur trimestre de tous les temps, avec une croissance séculaire dans toutes les PME, tous les secteurs et tous les GBL. Notre croissance séquentielle du chiffre d’affaires de 12,2 % était bien supérieure au sommet de notre fourchette de prévisions, à la fois organiquement et avec Capco », a déclaré Thierry Delaporte, PDG et directeur général.

