Bulletin : le conseil d’administration de Microsoft augmente la rémunération annuelle du PDG Satya Nadella à près de 50 millions de dollars

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, prend la parole à Seattle en mai 2019. (. File Photo / Kevin Lisota)

La rémunération totale du PDG de Microsoft, Satya Nadella, a augmenté de plus de 12% pour atteindre 49,9 millions de dollars au cours de l’exercice 2021, clos le 30 juin, selon la nouvelle déclaration de procuration de la société.

Le salaire de base de Nadella est resté le même, à 2,5 millions de dollars. L’augmentation de la rémunération totale est venue d’attributions d’actions, totalisant 33 millions de dollars pour 2021, contre 30,7 millions de dollars pour 2020 ; et la prime en espèces, ou «rémunération au titre du régime d’intéressement autre qu’en actions», qui s’élevait à 14,2 millions de dollars pour 2021, contre environ 11 millions de dollars pour 2020.

En comparaison, la rémunération médiane totale annuelle des employés de Microsoft autres que Nadella était de 176 858 $, soit un ratio de rémunération du PDG de 282 pour 1, selon le proxy. Cela se compare à une moyenne du S&P 500 de 299 à 1 pour 2020, selon une analyse de l’AFL-CIO.

Le conseil d’administration de Microsoft a déclaré avoir ajusté la formule des attributions d’actions et des bonus en espèces de Nadella cette année, en donnant plus de poids aux performances financières et opérationnelles, en réponse aux commentaires des actionnaires. C’est là que Nadella a bénéficié, sur la base de l’évaluation positive du conseil d’administration de sa performance et des résultats de l’entreprise.

Voici les repères financiers que le conseil a utilisés.

Voici l’évaluation par le conseil des résultats opérationnels de Microsoft aux fins de déterminer la rémunération de Nadella.

Produit & Stratégie (10,0% de poids). Note : 145 % sur 200 %

Alors que la transformation numérique s’accélérait dans tous les secteurs au cours de l’exercice 2021, M. Nadella a conduit Microsoft à une forte croissance dans tous nos segments d’activité. La croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2021 est restée forte (18 % en glissement annuel) malgré les défis importants auxquels nos équipes commerciales ont été confrontées pendant la pandémie de COVID-19. Sous la direction de M. Nadella, au cours de l’exercice 2021, Microsoft a approfondi la différenciation de ses portefeuilles d’activités commerciales et grand public, notamment une croissance significative du chiffre d’affaires Office 365 Commercial (22 % en glissement annuel) et une croissance mensuelle des utilisateurs actifs de Teams à près de 250 millions. . De plus, nous avons connu un fort engagement et des revenus dans notre activité de jeux, ainsi qu’un engagement sans précédent des utilisateurs de LinkedIn avec des revenus annuels dépassant les 10 milliards de dollars. M. Nadella a exprimé notre volonté de mettre rapidement sur le marché de nouvelles offres, notamment Azure Synapse, Microsoft Viva, des fonctionnalités de collaboration supplémentaires dans Teams et des fonctionnalités de gestion de l’identité, de la sécurité, de la conformité et des appareils qui ont aidé notre activité de sécurité à dépasser les 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. . En outre, M. Nadella a renforcé et approfondi les capacités de Microsoft à travers des offres critiques, notamment l’IA, les solutions spécifiques à l’industrie et les jeux grâce à des acquisitions stratégiques. En outre, il a positionné la société pour une croissance future, car les engagements des clients ont considérablement augmenté dans les domaines de produits Azure, Microsoft 365 et Game Pass et les travaux de développement ont été achevés pour lancer Windows 11 au cours de l’exercice 2022.

Clients et parties prenantes (10,0% en poids). Note : 170 % sur 200 %.

Sous la direction de M. Nadella, Microsoft a continué d’avoir un impact significatif sur la vie des utilisateurs dans toutes les zones géographiques, en multipliant les efforts pour assurer une reprise économique inclusive. Dans les zones rurales et urbaines, les outils et initiatives Microsoft ont permis l’apprentissage et la formation, notamment en comblant le fossé entre les personnes handicapées en matière d’accessibilité grâce à des investissements dans la technologie, la main-d’œuvre et le lieu de travail, et en fournissant un accès au service à large bande.

Microsoft s’est également positionné en tant que leader de la cybersécurité, avec près de 600 000 organisations utilisant nos offres de sécurité sur Azure et Microsoft 365. Sous la direction de M. Nadella, Microsoft a continué à faire progresser la politique mondiale de cybersécurité grâce à son travail avec les gouvernements, l’ONU, le Paris Forum de la paix, le Cybersecurity Tech Accord et le programme de défense de la démocratie de la société. M. Nadella a également lancé notre engagement ambitieux de réduction du carbone sur dix ans et a mis en œuvre une variété de programmes internes pour favoriser la réalisation de cet engagement, y compris le plus gros achat de réduction de carbone de l’histoire de l’entreprise.

M. Nadella a dirigé Microsoft face aux nombreux défis qui se sont posés au cours de l’exercice 2021, faisant progresser notre mission de fournir des services et des solutions à toutes les personnes et organisations du monde entier et faisant naviguer l’entreprise à travers la pandémie de COVID-19. Sous la direction de M. Nadella, Microsoft a continué de progresser sur les questions qui comptent pour les clients et les gouvernements du monde entier, en établissant des partenariats révolutionnaires dans les secteurs de la santé, des services financiers, de la fabrication et du secteur public.

Culture et leadership organisationnel (pondération de 10,0%). Note : 180 % sur 200 %.

M. Nadella a favorisé la croissance culturelle et l’engagement de la société au cours de l’exercice 2021. La culture vivante et le talent de la société sont une priorité essentielle pour le conseil et M. Nadella, et ses efforts dans ce domaine ont été exceptionnels. Sous la direction de M. Nadella, Microsoft est en bonne voie d’atteindre l’engagement de l’entreprise de doubler la représentation des hauts dirigeants noirs et afro-américains, et hispaniques et latinos et des gestionnaires de personnel d’ici 2025. De plus, Microsoft a réalisé une augmentation notable de la représentation des femmes à l’échelle mondiale dans une année de croissance significative de la population d’employés. M. Nadella a accéléré l’exécution de la stratégie de gestion des talents de la société en embauchant un certain nombre de dirigeants critiques dans de multiples fonctions, avec un accent particulier sur le consommateur, afin de positionner au mieux Microsoft pour une croissance à court et à long terme et une succession réussie de dirigeants.

De plus, au cours de l’exercice 2021, M. Nadella a dirigé les efforts de Microsoft pour étendre ses initiatives de santé et de bien-être axées sur les employés et la communauté, y compris des avantages accrus pour les parents qui travaillent, le développement de cliniques de vaccination à grand volume axées sur une distribution équitable et la création d’un lieu de travail hybride.

M. Nadella a favorisé avec enthousiasme une culture d’autonomisation. En mettant en œuvre un cadre de gestion de modèle, de coaching, de soins, à une époque où les employés se sentaient plus isolés que jamais, M. Nadella a favorisé une culture de bien-être des employés. Au cours de l’exercice 2021, alors que nous traversions tous des environnements de travail et de maison perturbés, les employés, grâce à nos sondages sur l’engagement, ont fourni des notes historiquement solides pour la Société, ses valeurs et son leadership.