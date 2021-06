Bulletin: PFC rapporte un bénéfice record de Rs 8 444 cr au cours de l’exercice 21

in

La société d’État Power Finance Corporation (PFC) a déclaré un bénéfice net de Rs 8 444 crore pour l’exercice clos en mars 2021 sur une base autonome, enregistrant une augmentation de 49% en glissement annuel par rapport à la période de l’année dernière grâce à une hausse les intérêts créditeurs et la baisse du coût des fonds. Il s’agit du bénéfice annuel le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise. Au T4FY21, le bénéfice de PFC a augmenté de 62% à Rs 2 327 crore.

Le conseil d’administration de la société a approuvé mardi un dividende de 2 roupies par action d’une valeur nominale de 10 roupies chacune pour l’exercice 21. Le revenu net d’intérêts de PFC a augmenté de 28 % par an pour atteindre 12 951 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Franchissant la barre des 50 000 crores de Rs, la valeur nette de PFC pour l’exercice 21 est en hausse de 16% à 52 393 crores de Rs. Le ratio NPA brut actuel a également baissé à 5,7% contre 8,1% en FY20. L’écart d’intérêt net a augmenté de 27 points de base par an pour atteindre 3,1 % à la fin de l’exercice 21, le rendement des actifs ayant baissé de 5 points de base à 10,6 % tandis que le coût des fonds a baissé davantage de 31 points de base à 7,5 %. Les actifs de prêt à la fin de l’exercice ont augmenté de 7,5% en glissement annuel à Rs 3,71 lakh crore alors que les décaissements ont augmenté de 29,9% de Rs 88 301 crore.

Les 16 projets énergétiques du prêteur avec une exposition de Rs 15 820 crore sont dans le NCLT. Le conseil d’administration de la société, en janvier, avait approuvé l’augmentation de sa limite d’emprunt sur le marché pour l’exercice 21 à 1,18 crore de lakh Rs par rapport à la limite antérieure de 90 000 crore de Rs, alors qu’il se préparait à débourser plus de 60 000 crore de Rs pour les discoms électriques gérés par l’État pour les aider à régler les cotisations des producteurs d’électricité dans le cadre du régime d’injection de liquidités.

