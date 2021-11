Bulletin : Vodafone Idea réduit les pertes ; Arpu s’améliore au deuxième trimestre

Bien que les chiffres de l’entreprise se soient améliorés grâce à l’augmentation des revenus moyens par utilisateur (Arpu), un revirement dépend de sa capacité à lever des fonds maintenant que le gouvernement lui a accordé un allégement de trésorerie en offrant un moratoire de quatre ans sur les paiements bruts ajustés les revenus (AGR) et les redevances de spectre.

Vodafone Idea (VIL) a annoncé vendredi une réduction de sa perte nette à Rs 7 132 crore au cours du trimestre juillet-septembre, presque conforme à l’estimation consensuelle de Bloomberg de Rs 7 100 crore, aidé par une baisse des intérêts et une dépréciation. La société avait signalé une perte nette de Rs 7 319 crore au trimestre précédent.

Les revenus de la société ont légèrement augmenté de 2,8% en glissement trimestriel pour atteindre 9 406 crores de Rs, aidés par la reprise des activités économiques et l’assouplissement des restrictions de verrouillage induites par la grave deuxième vague de Covid-19 qui a eu un impact sur le premier trimestre. Ici, la société a battu l’estimation de Rs 9 321 crore.

L’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) au cours du trimestre s’est amélioré pour atteindre 3 863 crores de roupies, en hausse de 4,2 % en séquentiel, tandis que les marges ont augmenté de 60 points de base en glissement trimestriel à 41,1 %, grâce à l’amélioration des revenus qui a été partiellement compensée par l’augmentation des coûts d’acquisition de clients en raison de l’augmentation des ajouts bruts au cours du trimestre et d’autres augmentations de coûts inflationnistes, a indiqué la société dans un communiqué.

Dans les notes au compte de résultat, les auditeurs de la société ont noté que la capacité de VIL à poursuivre son exploitation dépend de la levée de fonds nécessaire, des négociations fructueuses avec les prêteurs pour un soutien continu et de la génération de flux de trésorerie provenant des opérations dont elle a besoin. régler ses dettes à leur échéance.

La société a subi une perte de Rs 14 451 crore pour le semestre clos le 30 septembre, et sa valeur nette s’élève à Rs 52 685 crore négatif. La dette totale du groupe s’élève à Rs 1,9 crore lakh au 30 septembre, tandis qu’un montant de Rs 10 022 crore a été classé des emprunts non courants aux échéances actuelles de la dette à long terme pour ne pas avoir respecté certaines clauses restrictives des accords financiers. .

«En outre, à la suite d’une dégradation antérieure de la notation, certains prêteurs avaient demandé une augmentation des taux d’intérêt et une marge/sécurité supplémentaire sur les installations existantes… à ce jour, le groupe a rempli toutes ses obligations. En attendant l’issue des questions ci-dessus, ces états financiers consolidés ont été préparés sur une base de continuité d’exploitation », indique la note des auditeurs.

Selon les analystes d’ICICI Securities, « La société doit lever des capitaux le plus tôt possible pour rester compétitive. Le retard potentiel de la hausse des tarifs rend les choses plus difficiles pour l’entreprise ».

Sur les paramètres d’exploitation, l’Arpu de VIL s’est amélioré de 5,3% en glissement trimestriel à Rs 109 avec certaines initiatives de tarification prises au cours du trimestre. La société a augmenté le plan tarifaire prépayé d’entrée de gamme de Rs 49 à Rs 79, de manière progressive, et a augmenté les tarifs de certains plans postpayés. Cependant, son Arpu continue d’être le plus bas de l’industrie.

La base d’abonnés de la société s’élevait à 253 millions contre 255,4 millions au trimestre de juin, enregistrant une baisse de 2,4 millions. Cependant, la base d’abonnés 4G a vu un ajout sain de 3,3 millions, avec une base 4G globale maintenant à 116,2 millions. Le taux de désabonnement s’est également amélioré à 2,9% au trimestre clos le 30 septembre contre 3,5% au trimestre précédent.

Le premier trimestre de l’exercice 22 ayant été témoin d’une utilisation des données nettement plus élevée pendant le verrouillage, la croissance séquentielle du volume de données est restée modérée à 0,4 %. D’une année sur l’autre, les volumes de données ont connu une forte croissance de 27,1 %. L’utilisation des données par abonné 4G est désormais de 14 809 Mo contre 15 081 Mo au T1FY22.

Ravinder Takkar, directeur général et PDG de Vodafone Idea, a déclaré : « Nous nous félicitons du programme de réforme historique du gouvernement qui répond à plusieurs préoccupations de l’industrie et fournit un soulagement immédiat au stress financier dans le secteur. Nous apprécions également la reconnaissance par le gouvernement de la contribution du secteur des télécommunications pour maintenir le pays connecté pendant la pandémie. Au cours du dernier trimestre, nous avons assisté à une reprise de notre dynamique opérationnelle alors que l’économie a commencé à s’ouvrir progressivement grâce à la campagne de vaccination rapide en cours. Nous continuons d’améliorer notre base d’abonnés 4G grâce à une expérience voix et données supérieure sur Vi GIGAnet.

