Bulletins Q2 : la perte nette de Zomato s’élargit à Rs 435 crore ; les dépenses totales augmentent de 27,1 % en glissement trimestriel

Zomato a déclaré dans un communiqué que son marketing et ses promotions accrus avaient entraîné une augmentation du nombre moyen d’utilisateurs de transactions mensuelles (MTU) à 15,3 millions au T2FF22, contre 12,3 millions de MTU au trimestre précédent.

La start-up Foodtech Zomato, qui est récemment devenue publique, a annoncé une perte nette plus élevée de Rs 434,9 crore au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours (T2FY22), par rapport à une perte de Rs 360,7 crore signalée au trimestre précédent.

Les pertes se sont élargies alors même que les revenus ont augmenté de 21,2% pour atteindre 1 024,2 crores de Rs au T2FY22, par rapport aux revenus de 844,4 crores de Rs signalés au trimestre précédent.

En outre, les dépenses totales de Zomato se sont élargies de 27,1% d’un trimestre à l’autre, passant de 1 259,7 crore de Rs au premier trimestre de l’exercice22 à 1 601,5 crore de Rs au cours du deuxième trimestre de l’exercice22. La majorité des dépenses de Zomato comprennent les dépenses liées aux employés qui se sont élevées à Rs 424,1 crore au deuxième trimestre.

La perte d’EBITDA ajusté a augmenté à Rs 310 crore au T2FY22 par rapport à Rs 170 crore au trimestre précédent (T1FY22) et Rs 70 crore au même trimestre l’année dernière (T2FY21).

La société a attribué des pertes plus élevées à l’augmentation des investissements dans la croissance de son activité de livraison de nourriture, en particulier dans des domaines tels que l’image de marque, le marketing, l’expansion géographique et en raison de l’augmentation des coûts de livraison résultant de « les conditions météorologiques imprévisibles et de l’augmentation des prix du carburant ».

«Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22, nous avons investi environ 0,4 milliard d’INR (5,4 millions de dollars) dans la stratégie de marque et le marketing par rapport au premier trimestre de l’exercice22. La plupart de ces dépenses étaient consacrées à la télévision et au marketing numérique », a déclaré la société. Les revenus de l’activité d’approvisionnement B2B de Zomato Hyperpure, qui vend des matières premières aux restaurants, s’élevaient à Rs 110 crore au T2FY22, qui ont augmenté de 49% en glissement trimestriel par rapport au trimestre précédent. Zomato a déclaré qu’Hyperpure est désormais présent dans 8 villes fournissant des matières premières à plus de 12 000 restaurants chaque mois en moyenne au deuxième trimestre de l’exercice 22.

Zomato a également annoncé trois accords stratégiques importants dans ses résultats trimestriels, dont un désinvestissement dans Fitso, que la société a acquis pour Rs 80 crore en janvier 2021.

La licorne de la foodtech est en train de vendre Fitso à la plateforme de fitness Curefit pour 50 millions de dollars, ainsi qu’un investissement supplémentaire de 50 millions de dollars directement dans Curefit. Cela donnera à Zomato une participation cumulée de 6,4 % dans Curefit.

« Cela nous aidera potentiellement à explorer les avantages de la vente croisée entre Zomato et Curefit, car nous voyons la nourriture et la santé devenir le même côté de la médaille à long terme », a déclaré la société.

En dehors de cela, Zomato a signé des documents définitifs pour investir 75 millions de dollars dans la plate-forme logistique B2B Shiprocket pour une participation de 8% dans le cadre d’un tour plus important de 185 millions de dollars. Il est également en train d’acquérir une participation de 16% dans la plateforme de découverte hyperlocale Magicpin pour 50 millions de dollars.

