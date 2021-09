Bullish Bitcoin News: Revolut utilise BTC et la Hongrie viennent de révéler la statue de Satoshi Nakamoto | CryptoGazette

in

Bitcoin a explosé en popularité, surtout au milieu de la crise mondiale dans laquelle nous nous trouvons. En 2020 et cette année également, le monde a été confronté à l’une des épreuves les plus difficiles que notre génération ait connues, et Bitcoin a réussi à prouver sa résilience.

La popularité du BTC est à la hausse et la pièce maîtresse a également réussi à pénétrer les médias grand public.

Revolut utilise Bitcoin pour les transactions

Découvrez un tweet haussier qui est apparu récemment à propos de la banque britannique Revolut et BTC.

La banque britannique Revolut utilise #Bitcoin pour effectuer des paiements internationaux, car c’est moins cher. UNE BANQUE PRÉFÈRE UTILISER BITCOIN ! – Archive Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 16 septembre 2021

« Revolut paie la location de ses bureaux aux États-Unis avec WeWork en utilisant les paiements #Bitcoin. Combien de temps avant que ce soit leur service de transfert international préféré ? »

Il est également essentiel de noter que Revolut vient d’obtenir une licence bancaire. Consultez les notes officielles :

« Aujourd’hui, nous sommes extrêmement heureux d’annoncer que notre demande de licence bancaire européenne a été approuvée par la Banque centrale européenne. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une étape assez importante pour nous. »

Les mêmes notes continuent et disent ce qui suit :

« Cette licence nous aidera à atteindre notre objectif de créer un compte où vous pourrez gérer tous les aspects de votre vie financière, avec le meilleur rapport qualité-prix et en utilisant les meilleures technologies disponibles. »

La Hongrie dévoile la statue de Satoshi Nakamoto

Bitcoin Magazine a révélé ce qui suit : “Le but de la statue est d’honorer Satoshi Nakamoto, les fondateurs pensent que son travail est vraiment quelque chose dont on se souvient”, a déclaré le site Web de l’initiative.

En ce qui concerne le prix du BTC aujourd’hui, au moment de la rédaction de cet article, le BTC se négocie dans le rouge et la pièce maîtresse est au prix de 47 383,22 $.