Bullock : “Je suis ravi de ne plus défendre Luka Doncic”

L’une des signatures pour donner plus de couverture à Luka Doncic, notamment en attaque, que les Mavericks ont fait cet été est Reggie Bullock, un tireur expérimenté de 30 ans avec facilité qui a signé un contrat pour les trois prochains avec les Texans. .

Bullock qualifie l’arrivée de Doncic de soulagement. “Je suis ravi de dire qu’il est désormais mon partenaire, donc je n’aurai pas à le défendre davantage dans un match”, a-t-il déclaré. “Tout ce qu’il fait sur le terrain, de la façon dont il lance le ballon à ses pénétrations en passant par la façon dont il engage les autres, fait de lui un grand joueur. Nous avons eu de bonnes batailles lorsque nous avons joué les uns contre les autres, mais j’adore l’avoir. un partenaire. Il est compétitif, aime ce sport et a beaucoup de respect pour lui », a-t-il ajouté.

Le joueur a exprimé ces pensées et d’autres en quelques mots recueillis par Dwain Price sur le site officiel des Mavericks :

“En jouant l’an dernier contre cette équipe, j’ai aimé la façon dont ils se sont affrontés en bloc. Ils avaient déjà de très bons joueurs, donc c’était une décision très facile pour moi.”

« Chez les Knicks, nous avons fait les séries éliminatoires, mais je vois cette équipe comme une équipe qui peut franchir une nouvelle étape en séries éliminatoires. Je pense que l’ensemble de mouvements que j’ai fait m’a permis de faire ce changement plus facilement, franchise. , dans une grande ville et pouvoir déplacer mon jeu ici ”

“Quand il s’agit de tirer au panier, c’est quelque chose que je prends très au sérieux. Et défendre la star de l’autre équipe ou qui que ce soit est aussi quelque chose que je fais avec fierté”

La saison dernière c’était encore au-dessus de 10 points par match dans les Knicks et avec un très bon pourcentage de réussite dans les triples, 41%, qui est sa grande spécialité. bœuf Reggie Il est en NBA depuis 2013 et en plus de New York il s’est fait remarquer dans les Pistons ou les Lakers, comptant également sur des étapes dans les Clippers ou les Suns.. Son association avec Tim Hardaway, Jalen Brunson ou Dorian Finney-Smith sera essentielle pour que ceux désormais dirigés par Jason Kidd puissent faire un autre saut de qualité avec le leadership de Doncic sur la piste.