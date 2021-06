BullPerks lève 1,8 million de dollars pour améliorer les services de VC décentralisés et de Launchpad multi-chaînes

3 juin 2021 – George Town, Îles Caïmans

BullPerks est fier d’annoncer l’achèvement de son tour de table privé à hauteur de 1,8 million de dollars. De nombreux investisseurs ont contribué au tour, permettant un bon déroulement. Les services de rampe de lancement multi-chaînes et les solutions de capital-risque décentralisées ont un potentiel énorme pour avoir un impact durable sur l’industrie de la crypto-monnaie.

BullPerks est une plateforme de capital-risque décentralisée et multi-chaînes dédiée à la communauté pour l’industrie de la crypto-monnaie. Cette approche à deux volets supprime l’illusion que l’investissement au niveau du capital-risque n’est réservé qu’aux premiers utilisateurs. La création de règles du jeu plus équitables attirera davantage de personnes vers l’industrie de la crypto-monnaie et les projets de blockchain innovants en cours de développement. Chacun a la possibilité d’investir dans des projets soutenus.

Le co-fondateur de BullPerks, Eran Elhanani, commente :

« Nous sommes très heureux de clôturer l’augmentation de la part d’investisseurs de cette qualité. Nous avons été extrêmement sursouscrits en très peu de temps, nous avons donc dû limiter la taille des tickets afin d’accueillir le plus d’investisseurs stratégiques possible. C’est définitivement un vote de confiance des investisseurs envers nous en tant qu’équipe et envers notre projet et notre vision. »

L’équipe a terminé une ronde de financement privé de 1,8 million de dollars. Les investisseurs notables incluent X21, GD10, Shima Capital, AU21, Alphabit, Genblock, Blocksync, Darkpool, Skynet Trading, Moonwhale, Sora Ventures, Faculty Capital, ThreeM Capital et plus encore.

Les investisseurs ont manifesté un vif intérêt pour l’exploration de l’option de cette solution de capital-risque décentralisée. De plus, l’approche de rampe de lancement multi-chaînes de BullPerks apportera la composabilité à l’industrie, ce qui fait défaut aujourd’hui.

Le PDG et fondateur de GD10 Ventures, Deeban Ratneswaran, ajoute :

« GD10 Ventures est impatient de soutenir la démocratisation de BullPerks de l’industrie du capital-risque. BullPerks permet aux petits investisseurs de rivaliser avec les baleines en leur permettant d’accumuler des projets lucratifs au stade de l’amorçage et au stade privé. Nous sommes impressionnés par l’équipe solide et profondément expérimentée qui exploite BullPerks, soutenue par un réseau fidèle à travers plusieurs blockchains, leur capacité à sélectionner des idées perturbatrices parle d’elle-même. Tout ce qui précède nous donne l’assurance que les investisseurs obtiendront une expérience sûre et équitable et une opportunité d’uniformiser les règles du jeu avec les crypto-baleines. “

Jason Fang, associé directeur de Sora Ventures, déclare :

« Comme notre industrie exige que les produits soient plus décentralisés, nous constatons un besoin pour des plates-formes telles que BullPerks. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de soutenir leur mission, car nous considérons qu’il s’agit d’un élément essentiel de la façon dont les détaillants évalueront les projets à l’avenir. »

Au cours du prochain trimestre, BullPerks intégrera d’autres chaînes, notamment Solana, Polygon, Tezos et Cardano. L’équipe poursuit également de multiples partenariats stratégiques et améliorera les opportunités d’investissement pour l’aspect VC décentralisé. BullPerks lancera également plusieurs projets sur sa rampe de lancement multi-chaînes.

