Bulls Breach niveau de résistance intraday, tendance baissière agitée avec une faible volatilité attendue

La pression de vente dominante déclenchée par une série de divergences baissières sur les graphiques journaliers supérieurs de l’ADAUSDT rend ADA, le jeton de la plate-forme DPoS attrayant pour les vendeurs à découvert intrajournaliers.

L’indice de force relative a confirmé la tendance baissière après être passé sous le niveau 25 [daily TF].

Lisez la suite pour plus d’informations alors que nous plongeons dans le graphique 4HR intrajournalier, identifiant les structures graphiques importantes et les niveaux de résistance et de support clés.

Tableau des niveaux S/R 4 heures

Suivant le chemin du calendrier quotidien, le graphique intraday 4HR s’est effondré dans une tendance baissière, qui est devenue visible alors que le RSI sur le graphique a plongé d’environ 18% en dessous du niveau 25 le 17 septembre 2020.

Les haussiers ont stoppé la chute des prix avec une divergence haussière régulière le 21 septembre à 16h00, faisant grimper le prix de l’ADA. Après avoir négocié dans un canal ascendant pendant un certain temps, les baissiers ont repris le contrôle, forçant le prix à sortir du canal le 27 septembre à 16h00.

La tendance baissière intrajournalière est actuellement agitée avec une faible volatilité après une clôture de prix au-dessus de la résistance de la barre intérieure le 28 septembre 20h00.

Traders cherchant à prendre une position longue sur le jeton de contrat intelligent [ADA] observez la plus récente résistance baissière de la barre intérieure pour une rupture de prix à la hausse. Les vendeurs à découvert, en revanche, espèrent un effondrement du support de 2,029 $ pour charger leurs transactions.

C’est dans des situations comme celle-ci que les ours squeeze sont construits.

Niveaux intrajournaliers de Cardano (ADA)

Taux au comptant : 2,093 Tendance à moyen terme [H4]: Volatilité des ours agités et ralentis : Support faible : 2,022 $ et 2,07 $ Résistance : 2,150 $, 2,298 $ et 2,459 $

