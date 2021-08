Bulls épuisés, LINK peut dépasser les 30 $ Crypto nouveaux médias

in

TL;Répartition DR

Le prix du maillon de chaîne devrait chuter à 26 $ Le niveau de support le plus proche se situe à 28,00 $ LINK fait face à une résistance à la barre des 30 $

Le prix Chainlink a dépassé la barre des 29,00 $ après avoir trouvé un support à la barre des 28,00 $. LINK a affiché un fort mouvement haussier au cours des trois derniers jours alors que le prix est passé de 24,00 $ au sommet actuel de 29,10 $. Cependant, alors que LINK approche de la barre des 30,00 $, les taureaux présentent des signes d’épuisement qui peuvent amener l’action des prix à observer une correction

Le marché plus large des crypto-monnaies observe un sentiment de marché positif au cours des dernières 24 heures, car la plupart des principales crypto-monnaies enregistrent des bénéfices au cours de la période. Les principaux acteurs incluent Avalanche et Solana enregistrant des pentes de 29,7 et 6,94 pour cent respectivement.

Indicateurs techniques pour LINK/USDT : Bulls épuisés

Indicateurs techniques pour LINK/USDT par Tradingview

Sur l’ensemble des indicateurs techniques, le MACD est haussier comme l’exprime la couleur verte de l’histogramme. L’indicateur montre actuellement une forte dynamique haussière alors que le prix Chainlink approche la barre des 30 $. Alors que les deux EMA augmentent au moment de la publication, le 12-EMA semble stagner alors que le 26-EMA le rattrape. Cela suggère une baisse de la dynamique haussière et montre une pression de vente au niveau de prix actuel.

Le RSI est neutre et évolue avec une faible pente montrant une baisse de la dynamique haussière alors que les ours se battent pour la domination du marché. La position élevée de l’indicateur laisse place à une forte activité de vente permettant au prix Chainlink de baisser. Alors que LINK trouve un support à court terme à la barre des 28,00 $, il n’est pas certain que les taureaux puissent défendre le niveau.

Les bandes de Bollinger sont actuellement larges alors que le prix de Chainlink atteint la limite supérieure de l’indicateur, montrant une domination haussière. Cependant, le brusque mouvement à la hausse laisse l’action des prix instable et les larges bandes de Bollinger suggèrent une volatilité élevée des prix pour LINK.

Dans l’ensemble, l’analyse technique de 4 heures émet un signal d’achat montrant une force haussière au niveau de prix actuel. L’analyse montre 14 des 26 principaux indicateurs techniques à l’appui d’un mouvement à la hausse du prix de la Binance Coin. En revanche, seuls quatre indicateurs émettent des signaux de vente, suggérant une faible présence baissière au niveau actuel. Pendant ce temps, les huit indicateurs restants restent sur la clôture et n’émettent aucun signal soutenant l’un ou l’autre côté du marché.

L’analyse technique sur 24 heures accentue ce sentiment, émettant également un signal d’achat montrant une perspective positive pour l’action des prix de Binance Coin sur les graphiques à moyen terme. L’analyse montre 15 indicateurs suggérant un mouvement à la hausse supplémentaire pour l’action des prix de Binance Coin contre seulement deux indicateurs suggérant un mouvement de prix à la baisse. Dans le même temps, neuf indicateurs restent neutres au moment de la rédaction.

À quoi s’attendre du prix Chainlink?

Les traders doivent s’attendre à ce que le prix Chainlink soit rejeté à la barre des 30,00 $, car l’action des prix observe une correction au niveau. Alors que les analyses techniques à moyen terme restent haussières, les indicateurs à court terme suggèrent un épuisement haussier provoquant une stagnation au niveau. En tant que tel, LINK devrait chuter à 28,00 $ avec un support inférieur à 26,00 $. Après s’être stabilisé au niveau, on peut s’attendre à ce que LINK reteste la barre des 30,00 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.