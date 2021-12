Bulls et Warriors gagnent au rythme de Curry et DeRozan

victoire de Guerriers de l’état d’or Oui Chicago Bulls dans une aube NBA dans laquelle les équipes de tête n’ont pas failli. DeMar DeRozan Oui Stephen Curry Ils ont brillé à un très bon niveau, même si le meilleur de Golden State était Draymond Green avec un triple-double.

La victoire des Warriors contre les Sacramento Kings par 113-98 qui leur permet de continuer dans la lutte pour la première position de la Conférence Ouest contre les Sacramento Kings. Ceux de la Baie étaient menés par Curry, qui a terminé avec 30 points (13 sur 27 en placements et 4 sur 12 en triples). Triple-double d’un magnifique Draymond Green : 16 points, 11 rebonds, 10 passes, 2 interceptions et 2 contres. De plus, Damion Lee a contribué 18 unités. Sur le banc, 12 points pour Otto Porter et 10 et 6 passes décisives pour Andre Iguodala. Chez les Kings, le meilleur était Tyrese Haliburton avec 24 points et 11 passes décisives.

Les Bulls, au rythme de DeRozan

De leur côté, les Bulls ont battu les Houston Rockets 133-118 et sont proches des Brooklyn Nets dans la lutte pour la première place dans l’Est. DeMar DeRozan, sorti la veille contre les Lakers, a de nouveau été le meilleur avec 26 points (11 sur 18 aux tirs depuis le terrain) et 6 passes décisives. Le grand match de Lonzo Ball aussi : 19 points, 8 passes et 5 interceptions. De la banque, Coby White a terminé avec 24 unités. Il a joué plus de minutes en raison de la blessure au pied subie par Alex Caruso, qui pouvait à peine jouer 6 minutes. Il est en attente d’évaluation. Chez les Rockets, le meilleur était Christian Wood avec 23 points et 11 rebonds.