Bulls interrompt l’augmentation des prix à la zone de 0,92 $, baisse des prix envisagée – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse des prix USDCHF – 21 septembre

Si les taureaux poussent la bougie quotidienne pour clôturer au-dessus du niveau de résistance de 0,92 $, le prix peut continuer à augmenter vers le niveau de résistance de 0,93 $ et 0,94 $. Si vous ne clôturez pas au-dessus du niveau de résistance de 0,92 $, le prix peut continuer à baisser jusqu’aux niveaux de support à 0,91 $, 0,90 $ et 0,89 $.

Niveaux clés :

Niveaux d’approvisionnement : 0,92 $, 0,93 $, 0,94 $

Niveaux de demande : 0,91 $, 0,90 $, 0,89 $

USDCHF Tendance à long terme : haussière

Sur le graphique journalier, l’USDCHF est sur le mouvement haussier. La paire de devises était confinée dans le niveau de résistance de 0,91 $ et le niveau de support de 0,90 $ au cours des deux dernières semaines. Les taureaux ont essayé d’augmenter leur pression pour briser le niveau de résistance de 0,91 $ et le prix augmente à 0,92 $. Le niveau qui vient d’être mentionné a été pénétré le 17 septembre. Un nouveau test a été effectué hier, la tendance haussière peut se poursuivre à condition que la bougie quotidienne se clôture au-dessus du niveau de 0,92 $.

La paire de devises se négocie au-dessus de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes comme indication d’un marché haussier. Si les taureaux poussent la bougie quotidienne pour clôturer au-dessus du niveau de résistance de 0,92 $, le prix peut continuer à augmenter vers le niveau de résistance de 0,93 $ et 0,94 $. Si vous ne clôturez pas au-dessus du niveau de résistance de 0,92 $, le prix peut continuer à baisser jusqu’aux niveaux de support à 0,91 $, 0,90 $ et 0,89 $. La période d’indice de force relative 14 est au niveau 60 pointant vers le bas pour indiquer un signal de vente.

USDCHF Tendance à moyen terme : baissière

L’USDCHF est baissier sur les perspectives à moyen terme. L’USDCHF a connu une cassure haussière au niveau de résistance de 0,91 $ le 13 septembre. Il continue d’augmenter et a une cassure partielle au niveau de 0,92 $. Les ours interrompent la hausse des prix avec la formation d’une bougie plus baissière et le prix baisse actuellement vers le niveau de support de 0,91 $.

La période de l’indice de force relative 14 est inférieure à 50 niveaux, affichant un signal de vente car il pointe à la baisse. L’USDCHF peut continuer à se négocier en dessous de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes, ce qui est une indication d’un marché baissier.

Lien source

Vues de la publication : 1