Bulls November Gauntlet, la lâcheté d’Aaron Rodgers et l’ignorance de Robert Sarver

Les Bulls sont peut-être bien partis, mais plusieurs questions restent en avance sur leur calendrier de novembre difficile. Jason discute de certains drapeaux rouges qui peuvent créer des problèmes plus tard dans la saison (0:10). Howard Griffith (Big Ten Network) se joint à l’émission pour parler de l’état du Big Ten, de la culture des vestiaires avant les médias sociaux et de ce qui est arrivé au poste d’arrière (00:00). Dans Outside the Chi, Jason met en avant Aaron Rodgers et Robert Sarver pour leurs gros titres cette semaine (00:00).

Hôte : Jason Goff

Invité : Howard Griffith

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

S’abonner: Spotify