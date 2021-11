Bully qui a noyé son «ami» adolescent après l’avoir volé emprisonné à vie

Connor était un « garçon effronté, heureux, chanceux, bienveillant et doux » (Photo : police de Humberside)

Un homme a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de son jeune ami adolescent dont il a jeté le corps dans une rivière à Hull.

Cole Jarvis, 22 ans, a étranglé et noyé Connor Lyons, 17 ans, sur qui il tenait un rôle « dominant » dans leur supposée amitié.

Le corps de Connor a été retrouvé parmi la boue et les roseaux des rives de la rivière Hull à Ennerdale le matin du 19 janvier, un jour après sa mort.

Jarvis a nié le meurtre mais a été reconnu coupable par un jury unanime le mois dernier. Il n’a donné aucun témoignage pour sa défense.

Le procès a appris que le couple passait des heures ensemble et sortait la nuit à la chasse aux animaux tels que les lapins.

Cependant, avec Jarvis de plus de quatre ans de plus, la relation était inégale et il a abusé de son ancienneté en intimidant, agressant et rabaissant constamment Connor, qui a été décrit par le juge comme « vulnérable ».

Jarvis a élaboré un plan pour voler à Connor son vélo, son téléphone et son précieux bracelet en or, mais le stratagème a mal tourné.

Le jeune de 17 ans prévoyait de s’inscrire à un cours pour devenir plombier (Photo: police de Humberside)



Cole Jarvis, un tyran qui a volé, étranglé puis noyé son ami adolescent (Photo: Police de Humberside)

Hull Crown Court a appris qu’il l’avait étranglé, peut-être à l’aide d’une ligature, puis l’avait intentionnellement submergé dans la rivière ou l’avait laissé pour mort sur la berge.

Jarvis a fait un clin d’œil et hoché la tête à sa famille alors que le juge John Thackray QC l’a emprisonné pendant au moins 24 ans, a rapporté Hull Daily Mail.

Le juge a déclaré: «Vous avez clairement vu Connor Lyons comme quelqu’un que vous pourriez intimider et dont vous pourriez profiter.

«Vous aviez prévu de voler à Connor Lyons son téléphone portable, son bracelet coûteux et son vélo.

Nouvelles de la criminalité



« Sur les lieux du vol, sinon plus tôt, vous avez alors formé l’intention de tuer Connor Lyons afin d’éviter d’être détecté. »

La mère de Connor, Kelly Lyons, dont le fils prévoyait de devenir plombier, a déclaré: «J’ai l’impression que je ne pourrai jamais commencer à vivre sans lui.

«Nous sommes dans un enfer vivant. Nous n’avons pas de réponses. Pas de raisons. Un seul homme le fait et neuf mois plus tard, il refuse toujours de dire quoi que ce soit.

«Connor était un garçon effronté, heureux, chanceux, généreux et doux, plein de potentiel. Il n’a jamais eu la chance de réaliser ce potentiel en tant qu’adulte.



