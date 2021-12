Bumblefoot, ancien guitariste de Guns N’ Roses : ce que j’aimais chez Kurt Cobain

Dans une récente interview avec « Je ne demande à personne avec Kevin Re LoVullo », ancien GUNS N’ ROSES guitariste Ron « Bumblefoot » Thal a parlé de la façon dont il a été influencé par le style de jeu et d’écriture de chansons de la fin NIRVANA icône Kurt Cobain. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Sa guitare était le moyen de la creuser, de la salir et de la livrer. Et sa voix. Mais ce que j’aimais Cobain était vraiment l’écriture – l’écriture de chansons. Je suppose que c’était intuitif. Mais il a fait le même genre de merde que [famed composer Johann Sebastian] Bach ferait, dans la mesure où les choses sont mathématiquement correctes et exactes et en termes de formulation, pour atterrir sur le fondement changeant en dessous de sorte qu’il soit toujours en parfaite harmonie. Que cela ait été étudié ou qu’il le sache simplement, il l’a juste entendu, mais il l’a fait – absolument. Je pourrais passer l’heure suivante à tout décomposer et toute la théorie musicale [behind it]… Si vous deviez faire le calcul derrière la musique pour savoir pourquoi les choses fonctionnent, ses trucs s’additionnent. «

Cobain est décédé en 1994 d’une blessure par balle auto-infligée peu de temps après avoir pris une dose massive d’héroïne – qui aurait pu s’avérer fatale à elle seule.

Kurt a commencé à consommer de l’héroïne pour soulager les maux d’estomac chroniques dont il avait souffert toute sa vie.

NIRVANA a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll le 10 avril 2014 — cinq jours seulement après le 20e anniversaire de Cobainest la mort.

Thal rejoint GUNS N’ ROSES en 2006 et est apparu sur 2008 « Démocratie chinoise », un effort qui contenait de la musique qui avait été écrite avant qu’il n’entre dans le groupe. Le disque a pris 13 ans à faire et n’était qu’un vendeur modeste, se déplaçant à seulement un demi-million d’exemplaires.

Thal est actuellement membre de FILS D’APOLLON, qui comprend également le batteur Mike Portnoy, claviériste Derek Sherinian et bassiste Billy Sheehan. FILS D’APOLLON a sorti son deuxième album studio, « MMXX » (prononcé : 20/20), en janvier 2020 via Musique InsideOut/Sony.



