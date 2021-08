Bumbling Biden Radio Silencieux aux Américains sur «Crisis», peut avoir sorti la CIA – RedState ⋆ .

Alors que tout s’effondre dans le chaos en Afghanistan, Joe Biden est resté silencieux pendant ses vacances à Camp David.

Mais il y a des nouvelles de CNN « dernières » maintenant. Les responsables de l’administration leur ont dit que Biden allait s’attaquer à la “crise” en Afghanistan “dans les prochains jours”.

Le président Biden devrait s’adresser à la nation dans les prochains jours au sujet de la crise en Afghanistan, a déclaré un responsable de l’administrationhttps://t.co/iVS0tJWXtj pic.twitter.com/jt4xooilxZ – CNN Breaking News (@cnnbrk) 15 août 2021

Biden perd-il la tête quand son peuple dit des choses comme ça? En fait, un de nos lecteurs assidus me dit que je dois arrêter de supposer qu’il a encore un peu d’esprit à perdre, que je lui accorde trop de crédit.

Les gens fuient pour sauver leur vie hors de l’aéroport ; les troupes doivent rentrer pour les récupérer. Mais Biden dira quelque chose et essaiera de blâmer le président Donald Trump dans les « prochains jours ? Ce n’est pas vivre dans la réalité.

Mais l’équipe de Biden a publié une nouvelle image pour suggérer que Biden était au courant, affirmant qu’il rencontrait son équipe de sécurité nationale au sujet de ce qui se passait en Afghanistan.

Ce matin, le président et le vice-président ont rencontré leur équipe de sécurité nationale et des hauts fonctionnaires pour entendre des mises à jour sur le retrait de notre personnel civil en Afghanistan, les évacuations des candidats SIV et d’autres alliés afghans, et la situation actuelle en matière de sécurité à Kaboul. pic.twitter.com/U7IpK3Hyj8 – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 15 août 2021

Le problème? Il a étiqueté les cartons des personnes avec qui il parle, y compris la CIA et la “station de Doha”. Alors, il vient d’exposer qui ils sont et à quoi ils ressemblent.

Un sacré boulot, boutique de communication de la Maison Blanche. Je suppose que vous voudriez supprimer les écrans de téléconférence intitulés « CIA » et « Station de Doha ». Vous paniquez les idiots amateurs. https://t.co/ZFoICYYVwO – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 15 août 2021

Bonjour, @CIA et « Gare de Doha ». pic.twitter.com/ZIKMTN31Ty – Shashank Joshi (@shashj) 15 août 2021

Même le tweet lui-même est ridicule, qualifiant la prise de contrôle de « situation de sécurité ». Biden a perdu le pays, il a perdu l’ambassade et j’espère qu’il ne perd pas de vies – car il doit envoyer plus de troupes en danger parce qu’il a été si incompétent dans tout cela.

Mais, c’est honteusement ignorant, en plus de toutes les autres ignorances que l’équipe Biden a déjà montrées à cet égard.

Ils pensaient que cela le montrerait comme le leader, démontrant sa force. Au lieu de cela, cela le montre une fois de plus, seul, confus et confus, venant de commettre une autre énorme erreur, sans personne autour de lui. Plus probablement, personne ne voulait être dans l’image de cette catastrophe.

La faiblesse que cela démontre est juste au-delà de la croyance. Imaginez ce que nos ennemis doivent penser. Imaginez ce qui doit se passer dans la tête de nos alliés à Taïwan et en Ukraine, quand ils voient un tel échec et savent qu’ils pourraient être les prochains sur la liste, si nos ennemis essayaient maintenant de tester davantage ce vieil homme.

Quiconque a tweeté cela devrait être licencié dès que possible, ce qui pourrait compromettre OpSec en ne floutant pas les emplacements à l’écran. https://t.co/nLc5gbjrfH – Kaelan Dorr (@KDORR_USA) 15 août 2021

J’espère qu’aucune de ces personnes à l’écran n’est à l’abri. – John Sipher (@john_sipher) 15 août 2021

Pour être honnête, alors que vous dénonciez les fonctionnaires de l’IC, Biden pensait probablement qu’il regardait un épisode de Hollywood Squares. #Afganistan #WheresBiden https://t.co/LoLSYQCl07 – Matthew Betley 🇺🇸 (@MatthewBetley) 15 août 2021

L’ancien directeur par intérim du renseignement national et ambassadeur en Allemagne Ric Grenell ne mâche pas ses mots ici… et il parle pour nous tous :