Bümo clôture un financement de démarrage de 3,5 millions de dollars – WWD

Bümo a obtenu un financement de démarrage de 3,5 millions de dollars, a appris WWD.

Jessica Alba, Coco Rocha, Raissa Gerona, Ryan Rzepecki, Vivian Chou, Whitney Port, Cara Loren et Vivy Yusof font partie des investisseurs.

L’influenceuse et entrepreneuse Chriselle Lim est à l’origine de l’entreprise en pleine croissance – qui comprend une plate-forme éducative en ligne pour les enfants appelée BümoBrain et un futur espace de coworking offrant des services de garde d’enfants agréés, BümoWork, situé au deuxième étage de Westfield Century City à Los Angeles. Il y a aussi un podcast: «Being Bümo».

Lim, mère de deux jeunes enfants, a décidé d’investir dans l’idée après avoir été incapable de trouver une entreprise de garde d’enfants dans un espace de coworking qui répondait à ses besoins. (BümoBrain, des cours à la demande pour les enfants de 6 mois à 7 ans à partir de 28 $ par mois, a été lancé comme pivot pendant la pandémie.)

«Il y avait quelques endroits qui avaient des garderies sans licence, et ils ne mentionnent jamais vraiment que c’est sans licence jusqu’à ce que vous leur demandiez», a déclaré Lim, directeur du marketing chez Bümo. «C’est la plus grande différence. Si vous n’avez pas de licence, l’enfant ne peut être sur place que pendant deux ou trois heures au maximum. Ils ne peuvent pas changer leurs couches, ne peuvent pas les nourrir. Et donc, même si c’est mieux que pas du tout de garde d’enfants, je savais que ce n’était pas une solution à long terme pour une mère qui travaille comme moi.

Joan Nguyen – une amie, une collègue mère qui travaille et chef de la direction de la société – pouvait s’identifier, et les deux ont décidé de s’associer (avec le chef de projet Elijah Kim) pour lancer Bümo, qui signifie «parents» en coréen.

«Nous avons également vu des trous dans le modèle de garde d’enfants agréés que nous voulions corriger», a déclaré Nguyen.

BümoWork offre des horaires plus longs et plus flexibles que la plupart des entreprises de garde d’enfants, a-t-elle expliqué. Du dimanche au mercredi, il est ouvert de 9 h 00 à 18 h 00 et du jeudi au samedi, de 9 h 00 à 21 h 00. Il existe également une option d’abonnement «week-end» avec des camps de trois heures, ainsi que des heures de dépôt et de prise en charge plus tôt ( 8 h et 20 h en semaine, respectivement, selon disponibilité).

Il y a aussi l’avantage supplémentaire, pour les parents, d’être situé dans l’un des centres commerciaux les plus populaires de LA, un centre en plein air de 1,3 million de pieds carrés avec plus de 200 magasins et restaurants. Disponible pour les enfants âgés de 6 mois à 6 ans, BümoWork accepte les candidatures maintenant et ouvre le 21 mai.

Lim et Nguyen espèrent utiliser les fonds pour développer Bümo, ont-ils déclaré, qui compte actuellement une équipe de 24 employés à plein temps et 40 sous-traitants.

«Nous doublons définitivement nos stratégies de croissance», a expliqué Nguyen. «Et puis au-delà de BümoBrain, le concept physique BümoWork réfléchit également à la manière dont BümoWork et BümoBrain peuvent compléter les entreprises américaines, où il y a un exode de femmes qui travaillent pour le marché du travail. Comment pouvons-nous aider à créer une infrastructure physique et numérique pour soutenir les parents qui travaillent, de la construction de garderies sur place aux bureaux d’entreprise et aux parcs à l’offre aux parents qui travaillent de devenir membre de BümoBrain? »